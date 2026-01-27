ETF売買代金ランキング＝27日大引け
27日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 141563 -32.4 48050
２. <1542> 純銀信託 99044 78.1 54580
３. <1540> 純金信託 26868 -15.2 24245
４. <1321> 野村日経平均 17300 -13.6 55340
５. <1357> 日経Ｄインバ 14902 -45.3 5155
６. <1541> 純プラ信託 13729 3.9 14510
７. <1458> 楽天Ｗブル 10347 -36.3 57020
８. <1360> 日経ベア２ 8996 -22.0 126.5
９. <1579> 日経ブル２ 7376 -35.2 517.0
10. <1306> 野村東証指数 4974 -38.8 3740
11. <2644> ＧＸ半導日株 4924 -15.7 3165
12. <2036> 金先物Ｗブル 4171 -47.2 252600
13. <1328> 野村金連動 3875 -12.2 18685
14. <314A> ｉＳゴールド 3482 -33.9 372.7
15. <1673> ＷＴ銀 3387 52.7 16400
16. <1489> 日経高配５０ 2471 -50.1 2994
17. <1615> 野村東証銀行 2343 -42.5 585.4
18. <1398> ＳＭＤリート 2240 -55.5 2032.0
19. <1568> ＴＰＸブル 2193 -48.8 777.8
20. <1326> ＳＰＤＲ 1789 -72.1 72290
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1656 -26.7 73620
22. <1543> 純パラ信託 1621 57.7 89410
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1612 -9.1 2140.0
24. <1329> ｉＳ日経 1491 -72.9 5545
25. <1320> ｉＦ日経年１ 1489 -46.9 55130
26. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1470 225.2 3780
27. <1459> 楽天Ｗベア 1402 -50.8 207
28. <1674> ＷＴプラチナ 1219 59.3 38390
29. <1475> ｉＳＴＰＸ 1162 -43.5 367.8
30. <1655> ｉＳ米国株 1127 -68.8 778.7
31. <1330> 上場日経平均 1114 -55.0 55440
32. <200A> 野村日半導 1018 -44.7 3015
33. <1358> 上場日経２倍 958 -33.9 91040
34. <2559> ＭＸ全世界株 863 -55.4 26595
35. <1693> ＷＴ銅 852 -41.0 8059
36. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 822 -29.3 2235
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 770 -55.0 30980
38. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 761 51.6 61290
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 753 -32.9 1081
40. <1545> 野村ナスＨ無 727 -60.1 40400
41. <2244> ＧＸＵテック 709 -37.9 3143
42. <1671> ＷＴＩ原油 613 56.4 3106
43. <1308> 上場東証指数 530 -59.6 3692
44. <1346> ＭＸ２２５ 527 -44.6 55010
45. <1367> ｉＦＴＰＷブ 520 -48.6 59910
46. <425A> ＧＸ純金 510 -45.4 421.3
47. <2557> ＳＭＤトピク 493 750.0 3596.0
48. <1571> 日経インバ 486 -55.8 392
49. <1476> ｉＳＪリート 433 -59.0 2055
50. <1547> 上場ＳＰ５百 429 -17.7 11655
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
