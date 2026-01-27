　27日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　141563　　 -32.4　　　 48050
２. <1542> 純銀信託　　　　 99044　　　78.1　　　 54580
３. <1540> 純金信託　　　　 26868　　 -15.2　　　 24245
４. <1321> 野村日経平均　　 17300　　 -13.6　　　 55340
５. <1357> 日経Ｄインバ　　 14902　　 -45.3　　　　5155
６. <1541> 純プラ信託　　　 13729　　　 3.9　　　 14510
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10347　　 -36.3　　　 57020
８. <1360> 日経ベア２　　　　8996　　 -22.0　　　 126.5
９. <1579> 日経ブル２　　　　7376　　 -35.2　　　 517.0
10. <1306> 野村東証指数　　　4974　　 -38.8　　　　3740
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　4924　　 -15.7　　　　3165
12. <2036> 金先物Ｗブル　　　4171　　 -47.2　　　252600
13. <1328> 野村金連動　　　　3875　　 -12.2　　　 18685
14. <314A> ｉＳゴールド　　　3482　　 -33.9　　　 372.7
15. <1673> ＷＴ銀　　　　　　3387　　　52.7　　　 16400
16. <1489> 日経高配５０　　　2471　　 -50.1　　　　2994
17. <1615> 野村東証銀行　　　2343　　 -42.5　　　 585.4
18. <1398> ＳＭＤリート　　　2240　　 -55.5　　　2032.0
19. <1568> ＴＰＸブル　　　　2193　　 -48.8　　　 777.8
20. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1789　　 -72.1　　　 72290
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1656　　 -26.7　　　 73620
22. <1543> 純パラ信託　　　　1621　　　57.7　　　 89410
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1612　　　-9.1　　　2140.0
24. <1329> ｉＳ日経　　　　　1491　　 -72.9　　　　5545
25. <1320> ｉＦ日経年１　　　1489　　 -46.9　　　 55130
26. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1470　　 225.2　　　　3780
27. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1402　　 -50.8　　　　 207
28. <1674> ＷＴプラチナ　　　1219　　　59.3　　　 38390
29. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1162　　 -43.5　　　 367.8
30. <1655> ｉＳ米国株　　　　1127　　 -68.8　　　 778.7
31. <1330> 上場日経平均　　　1114　　 -55.0　　　 55440
32. <200A> 野村日半導　　　　1018　　 -44.7　　　　3015
33. <1358> 上場日経２倍　　　 958　　 -33.9　　　 91040
34. <2559> ＭＸ全世界株　　　 863　　 -55.4　　　 26595
35. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 852　　 -41.0　　　　8059
36. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 822　　 -29.3　　　　2235
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 770　　 -55.0　　　 30980
38. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 761　　　51.6　　　 61290
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 753　　 -32.9　　　　1081
40. <1545> 野村ナスＨ無　　　 727　　 -60.1　　　 40400
41. <2244> ＧＸＵテック　　　 709　　 -37.9　　　　3143
42. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 613　　　56.4　　　　3106
43. <1308> 上場東証指数　　　 530　　 -59.6　　　　3692
44. <1346> ＭＸ２２５　　　　 527　　 -44.6　　　 55010
45. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 520　　 -48.6　　　 59910
46. <425A> ＧＸ純金　　　　　 510　　 -45.4　　　 421.3
47. <2557> ＳＭＤトピク　　　 493　　 750.0　　　3596.0
48. <1571> 日経インバ　　　　 486　　 -55.8　　　　 392
49. <1476> ｉＳＪリート　　　 433　　 -59.0　　　　2055
50. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 429　　 -17.7　　　 11655
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース