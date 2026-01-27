東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、ＥＤＰ、売れるＧがS高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、ＥＤＰ、売れるＧがS高

27日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数232、値下がり銘柄数330と、値下がりが優勢だった。



個別ではイーディーピー<7794>、売れるネット広告社グループ<9235>がストップ高。ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ<195A>は一時ストップ高と値を飛ばした。マテリアルグループ<156A>、ティーケーピー<3479>、Ｋｕｄａｎ<4425>、キューブ<7112>、アイ・パートナーズフィナンシャル<7345>は昨年来高値を更新。ステラファーマ<4888>、免疫生物研究所<4570>、イオレ<2334>、コンヴァノ<6574>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>は値上がり率上位に買われた。



一方、コージンバイオ<177A>、インフォメティス<281A>、グランディーズ<3261>、リップス<373A>、日本情報クリエイト<4054>など10銘柄が昨年来安値を更新。ＢＢＤイニシアティブ<5259>、ヘッドウォータース<4011>、ｎｏｔｅ<5243>、ＧＥＮＤＡ<9166>、技術承継機構<319A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

