国際卓球連盟（ITTF）は26日、2026年第5週の世界ランキングを発表した。

■上位は変動なしも、戸上らはランク落とす

男子シングルスでは張本智和（トヨタ自動車）が前週から変動なく、日本勢トップ5位。

ランキング上位トップ10は変動なく、1位・王楚欽（中国）、2位・林詩棟（中国）、3位・カルデラノ（ブラジル）となっている。

松島輝空（木下グループ）は引き続き8位。続いて戸上隼輔（井村屋グループ）は20位（前週19位）、宇田幸矢（協和キリン）は26位（前週25位）、篠塚大登（愛知工業大）は30位（前週28位）とそれぞれ順位を下げた。

田中佑汰（金沢ポート）が36位（前週36位）、茺田一輝（早稲田大）が57位（前週55位）、吉山僚一（日本大）が61位、及川瑞基（岡山リベッツ）が64位。

吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は69位（前週68位）、吉村真晴（SCOグループ）は90位（前週88位）、坂井雄飛（愛知工業大）は96位。トップ100に名を連ねた日本男子勢は計12選手だった。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年1月26日更新）

■トップ100以内の男子日本選手 今回の主な順位変動

5位 （-）：張本智和

8位 （-）：松島輝空

20位（↓）：戸上隼輔

26位（↓）：宇田幸矢

30位（↓）：篠塚大登

36位（-）：田中佑汰

57位（↓）：茺田一輝

61位（-）：吉山僚一

64位（-）：及川瑞基

69位（↓）：吉村和弘

90位（↓）：吉村真晴

96位（-）：坂井雄飛