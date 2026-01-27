ETF売買動向＝27日大引け、全銘柄の合計売買代金4200億円 ETF売買動向＝27日大引け、全銘柄の合計売買代金4200億円

27日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比21.3％減の4200億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同33.8％減の2104億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＦＴＳＥブルサ・マレーシア <1560> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> 、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> など7銘柄が新高値。Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ７－１０年 <495A> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、インバウンド消費関連 日本株（ネットリターン） <497A> 、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> 、ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> が4.14％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> が3.50％高、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> が3.26％高、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> が3.21％高、ＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> が3.20％高と大幅な上昇。



一方、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は4.26％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> は4.07％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> は3.70％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> は3.27％安と大幅に下落した。



日経平均株価が448円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1415億6300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1556億2800万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が173億円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が149億200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が103億4700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が89億9600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が73億7600万円の売買代金となった。



株探ニュース

