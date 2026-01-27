お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が、24日放送のMBS「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。Tiktok配信で稼ぐ芸人の収入事情に興味を見せた。

この日は「ダブルヒガシ」「カベポスター」「豪快キャプテン」の若手コンビ3組が参加。最近の若手芸人の活動話などで盛り上がった。

そこで、Tiktokの話題になったが、3組ともやっていないと告白した。濱家は「投げ銭で稼いでどうすんねん、みたいな」とプライドの話を口にしたが、「武智さんを見ていて、やめておこうとなるんじゃないですか」との声も上がった。

スーパーマラドーナの武智は、最近のTiktok配信が活況だと話題になっている。豪快キャプテン・山下ギャンブルゴリラは、武智について「誕生日の時は凄いらしい」と証言。

「いっぱい投げ銭してくれるみたいで、“凄いもうかりますね”と言ったんですが、“相手のバースデーの時に投げ返さなあかんから、置いとかなあかんねん”と言うてました」と、意外な武智の収入事情を明かした。

これには濱家も「なんやねんそれ」と大笑い。「凄いな、おもろい生き方してるな、武智さんも。あんな、トガってたのにな」と、芸人としてこだわっていた武智の変貌ぶりに驚いていた。