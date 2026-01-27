29％オフで5000円台！ ロジクールの人気トラックボールマウスがAmazonでお買い得
Amazonでは、1月27日（火）から2月2日（月）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。
PC周辺機器で人気が高いロジクールのトラックボールマウス「M575SPd」も、29％オフの5,480円（税込）で販売中。
従来モデルからクリック音80％カット＆疲れにくいデザインで作業も快適に
M575SPdは、手首を動かさずに使える独特のボール操作や特徴的な形状から、根強い人気を誇るトラックボールマウス。エルゴノミックデザインによるフィット感のよさや、腕を動かさずに使えることから、長時間の作業でも疲れにくいといったメリットがあります。
従来モデルの「M575」に比べてクリック音を80％カットしており、操作音が気になりにくいのも魅力です。
接続方法はBluetoothおよび付属のLogi Bolt USBレシーバーを使用した「LogiBolt」の2つ。さらに、ロジクールの専用アプリ「Logi Options+」を使用すれば、マウス感度の調節やカスタマイズ、ショートカットの作成などが可能です。マクロ登録機能の「Smart Actions」にも対応しており、ショートカットやファンクションキーを使うような複雑な操作をひとつのボタンでまとめて行うこともできます。
※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。
※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。
