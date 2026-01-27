森七菜、色白素肌輝くノースリワンピ姿 映画祭オフショットに「雰囲気が一気に大人」「アンニュイな表情が美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/27】女優の森七菜が1月27日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳人気女優「印象が変わる」デコルテ開放の黒ワンピース姿
森は「Happy Sundance Thanks so much」とつづり、自身が主演を務める2026年春公開予定の映画「炎上」が米パークシティーで開催中の「第42回サンダンス映画祭」（1月22日〜2月1日）にて、現地時間25日にワールドプレミア上映された際のオフショットと思われる写真を投稿。美しいデコルテのラインがのぞく黒のノースリーブワンピースに身を包み、首元にドット柄のスカーフを結んでシンプルながらも存在感のある姿で鏡を見つめる様子を披露している。
この投稿には「雰囲気が一気に大人」「印象が変わる」「おしゃれでかっこいい」「アンニュイな表情が美しい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
