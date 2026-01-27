俳優の成宮寛貴が、プライベート姿をアップした。

２７日までに自身のインスタグラムを更新し「公演終わりにトレーニング。明日が休みなので、少し遅くまでがんばりました」と、ジムを訪れた姿をアップした。

成宮は今月８日から始まった舞台「サド侯爵夫人」（東京・紀伊國屋サザンシアター）で１２年ぶりの主演舞台を務めている。「これから帰って、食事して、ストレッチしてゆっくり休みたいと思います。今日もお疲れ様でした」とファンに伝えた。

自撮りした様子を公開。フォロワーは「そのストイックさには脱帽です」「舞台後にトレーニングほんとう尊敬します」「えー終演後にトレーニングなんてめちゃくちゃすごいです」と称賛。

また「そんなに頑張って大丈夫か心配になっちゃうけど、最後に笑顔が見れてホッとしたよ」「ストイックすぎて倒れないでね」「だいぶしぼれましたね」「お顔がまたシュッとしましたね」といった声も寄せられた。

成宮はテレビ朝日系刑事ドラマ「相棒」の杉下右京（水谷豊）の３代目相棒・甲斐亨役（２０１２〜１５年）などで活躍。１６年１２月に芸能界を電撃引退したが、２４年１１月に大阪・住之江ボートレース場で行われたトークショーにゲスト出演し、「８年ぶりに俳優の仕事を再開しました」と明かし、ドラマの撮影を行っていることを報告。昨年配信されたＡＢＥＭＡオリジナルドラマ「死ぬほど愛して」で俳優業に復帰した。