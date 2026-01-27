オリックスは２７日、大阪・舞洲の球団施設で１０日から行ってきた新人合同自主トレを打ち上げた。この日、ドラフト５位の最速１５３キロ右腕・高谷舟投手（北海学園大）が育成２位のシャピロ・マシュー一郎投手（日本海Ｌ富山）、同４位の渡辺一生投手（仙台大）とともに、初めて捕手を座らせてのブルペン投球。直球、カットボール、スライダー、カーブ、チェンジアップを交えて２５球程度を投げ込み「キャンプにいい状態で入るための準備がしっかりできた」とうなずいた。

２月からの宮崎キャンプでは「直球の質向上」をテーマに、目標の開幕１軍へアピールするつもり。「１５０キロ後半は投げたいし、自分のなかでも投げられると思っている。そこを達成できるように一日一日頑張ります」と力を込めた。

ドラフト１位の藤川敦也投手（延岡学園）は「（プロは）すごい選手を毎日見られるのでそこはめちゃくちゃうれしいし、やりたいことがすぐにできる環境。けがなくいけたし、そこまでコンディションも悪くならなかったのでよかった」と総括。キャンプでは「変化球を投げた後の直球がどうしても弱くなったりしちゃうので、そこを（先輩を）見て学んでいきたい」と意気込んだ。