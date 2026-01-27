維新の牙城大阪１６区、与党対決に中道や参政も加わる混戦…中道の候補は斉藤・公明前代表と並んで第一声

連立の枠組みが変更され、戦いの構図が大きく変わった今回の衆院選。

各地の選挙区ではこれまでの敵と味方が入れ替わる中、候補者らが様々な争点を巡って訴えを響かせた。

大阪１６区は、自民党、日本維新の会の与党対決に中道改革連合や参政党も加わる混戦となった。

選挙区では長らく公明党が候補者を擁立し、自民はその支援に回ってきた。自民は今回、大阪の全１９小選挙区に公認・推薦の候補を擁立し、連立を組む維新と全面対決する。新人の葉田治央候補は２７日、堺市役所前で「景気回復を最優先に取り組む。日本を強く豊かにするため、自民を勝たせてください」と訴えた。

前回選で勝利した維新前議員の黒田征樹候補は堺市内での第一声で、「実績を一つずつ積み上げながら、地域に恩返ししていくのが私の使命だ」と声を張り上げた。

立憲民主党出身で中道改革前議員の森山浩行候補は、堺市の駅前での第一声で斉藤共同代表（公明前代表）と並んで立ち、「これまで公明とは正面衝突を繰り返してきたが、大義のためにともに戦っていく」と力を込めた。森山候補は前回選で敗れて比例復活したが、陣営は「公明側の支援があれば、小選挙区での当選も夢ではない」と期待する。

参政新人の池上和日子候補は、堺市内の事務所で「多くの人を巻き込み、一緒に大阪のことを考えていこう」と呼びかけた。