政治ジャーナリスト田崎史郎氏が26日、BS−TBS「報道1930」（月〜金曜後7・30）に生出演し、冬選挙に対する高市早苗首相（自民党総裁）の考えに違和感を示した。

高市氏は23日の通常国会冒頭で、衆院を解散。衆院選（27日公示、2月8日投開票）は、16日間という超短期決戦となる。

しかも異例の2月に投開票とあって、豪雪地帯などでは掲示板の設営にも多大な苦労と危険が伴う。番組では、北海道で過去に行われた冬の衆院選で、夏や秋と比べて約4ポイントも投票率が下がったデータを披露。「吹雪だったら絶対みんな投票に行かない」と話す地元有権者の声も紹介した。

高市人気の浮動票にあやかりたい自民だが、こうした事情から少なくとも雪の深い地域では高い投票率は期待薄だ。

この時期に選挙を実施することについて、田崎氏は19日の会見での高市氏の説明を紹介した。「“去年の1月は、山形で知事選がありました。今年は1月に、福井で知事選があります。3月は石川県でありますと。地方選挙はやっているからいいじゃないか”という主旨の答弁なんですよ」。

この答弁について、田崎氏は「地方は知事選なり市区町村なり、4年ごとにやっていてそこに定着しているわけで、意図的にこの時期にぶつけるのとは全然違うわけですよ」と疑問を口に。「2月で最も雪が降りやすい時に投票日を持ってくるというのは、考えものだと思いますね」と、苦言を呈した。

また「あの選挙日程を考えたのは、高市さん本人なんですよ、どう取材しても」と指摘。「雪国どうこうというのはあまり意識しないで、政治空白をどうやって短くして、批判を避けるかということだけを考えた選挙日程ですよ」と分析した。