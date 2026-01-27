「Nライナー」平日夕方に1本運行

西日本鉄道は2026年1月23日、天神大牟田線のダイヤ改正について発表しました。天神大牟田線のダイヤ改正は2024年3月以来2年ぶり。実施日は2026年3月14日（土）です。

天神大牟田線では、平日夕方のラッシュ時間帯に有料座席列車「Nライナー」の運行が開始されます。2人掛けクロスシート車の3000形5両編成で、平日夕方に1本運行されます。西鉄の公式LINEアカウントから乗車当日（〜19時9分まで）に予約・決済を完了させることで確実に着席できますが、座席の指定はできません。

通常の区間運賃に400円が加算された料金の支払いにはキャッシュレス決済も対応しており、乗車時に係員がスマートフォンに表示される座席料金券を確認します。なお西鉄福岡（天神）駅と薬院駅は乗車のみ、西鉄二日市駅〜大牟田間の7駅は降車のみとなり、定員は200名です。

また、ダイヤ改正では平日朝のラッシュ時間帯（7時30分〜9時）の上り普通列車を3本増便。これにより輸送力は約2000人増加する見込みだそうです。

さらに、太宰府観光の利便性向上を図るため、平日午前の西鉄福岡（天神）発の急行列車について、行き先を小郡行きから太宰府行きへ変更。あわせて本数も現行の2本から6本へと増便されます。

このほか、土曜ダイヤと日祝ダイヤを統合し「土曜・休日ダイヤ」となります。また、西鉄二日市〜太宰府間ではワンマン運転（一部を除く）が開始されます。