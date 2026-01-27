冬の高知で味わうサバ界のトロ！「清水さば」を食べてみた
「サバのトロ」「サバ好きにはたまらない」とも言われる、非常にレアなサバが、高知県にあるのをご存じだろうか。土佐清水市のブランド魚「土佐の清水さば」は、高知県を代表する魚の1つ。特に、秋から冬にかけてが最もおいしい、とても希少なサバである。
土佐の清水さばは、四国最南端、足摺岬がある土佐清水市で水揚げされる「ゴマサバ」のこと。土佐清水市の近くに、全国で有名なサバの漁場がある。
足摺岬の近海は、潮の流れが速いのに加え、エサが豊富で、身の締まったサバが育つ条件に恵まれている。体にゴマのような斑点が見られることから、ゴマサバと呼ばれる。
サバといえば、一般的に、刺身で味わうのに適さないとされる。だが、土佐の清水サバは、刺身で味わうのが最もおいしいと言われる。その秘密は、漁にある。
土佐の清水さばは、1年を通じて「立縄漁」という独自の漁法で、1匹ずつ釣り上げる。そして、生きたまま生け簀に入れ、港まで持ち帰る。実は「生きたサバ」でないと、土佐の清水さばとは命名されないのである。
秋から冬にかけて漁獲されたサバは、まるでトロのように脂が乗っている。
味はというと、脂の乗りがよく、しっかりした歯ごたえで、うまみもある。
刺身もしくはタタキで食べると、確かにとてもおいしい。何より鮮度がいい。
土佐清水市内には、清水サバが食べられるお店が点在する。
「道の駅めじかの里 土佐清水」では、サバを目の前でさばく様子が見られることも。その他、「お食事処あしずり」や、市内の居酒屋や料理処なども。
高知市内などでも味わえるが鮮度が落ちるため、土佐清水市で食べるのが最もおいしい。日によって、土佐の清水さばが入荷していないこともあるため、事前に確認を。
■こうち旅ネット 高知県公式観光Webサイト
https://kochi-tabi.jp/
■道の駅 めじかの里 土佐清水
https://mejikanosato.com/
(Written by A. Shikama)
