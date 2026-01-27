ナンバープレートでお金持ちだと思う東海地方の地名ランキング！ 2位「豊田（愛知県）」を抑えた1位は？【2025年調査】
ナンバープレートに刻まれた地名から、その土地の雰囲気やステータスを感じ取る人も多いでしょう。高級住宅地や洗練された街並みのイメージを持つ地名は、どこか「お金持ちそう」と思わせる魅力があります。
All About ニュース編集部は10月1〜3日、全国10〜70代の男女300人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う東海地方の地名を紹介します！
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者のコメントを見ると「トヨタのネームバリューはすごいと思います」（40代男性／岐阜県）、「産業が栄えている場所ですのでそれだけお金が動いている場所ですから、こちらのプレートを付けている人が大勢いそうだからです」（50代男性／新潟県）、「余裕がある人が多く、大きい車や高級車に乗っているイメージ」（50代男性／愛知県）といった声がありました。
回答者からは「東海地方を代表する政令指定都市であるから」（40代女性／兵庫県）、「都市も栄えているし、愛知県の中心で、東海地方の中では名古屋が1番栄えていると思うから」（10代女性／愛知県）、「東海地方の経済・金融の中心地であり、大企業の本社や老舗商家、資産家が集中していて『お金持ち』のイメージが最も強いため」
（20代女性／東京都）などのコメントがありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：豊田（愛知県）／46票2位は「豊田（愛知県）」でした。世界的な自動車メーカー・トヨタ自動車の本拠地であり、経済的に非常に潤った地域として知られています。関連企業や研究施設が集中する産業都市としての一面と、自然豊かな住環境のバランスが「豊田」ナンバーに品格と豊かさのイメージを与えているようです。
1位：名古屋（愛知県）／206票1位は「名古屋（愛知県）」でした。中部圏最大の都市として商業、経済、文化の中心であり、高級住宅街や老舗企業が多く集まるエリア。都市としてのスケール感やインフラの充実度が「名古屋」ナンバーに対する“お金持ち”イメージを強く印象づけています。地元企業の安定性や都市機能の高さも評価の背景にあると考えられます。
