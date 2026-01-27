【ピザハット】2日間限定でペパロニ&プルコギが最大3,091円引き - 明日からスタート
日本ピザハットは1月28日と29日限定で、月に一度の「肉の日」を全国のピザハット店舗にて開催する。
ピザハット「肉の日」
「ペパロニクラシック／直火焼テリマヨチキンのハーフ&ハーフ(※別添:きざみ海苔)」が、持ち帰りの場合は通常価格より1,216円お得な1,129円に、配達の場合は通常価格より416円お得な1,929円になる。
「ペパロニクラシック／直火焼テリマヨチキンのハーフ&ハーフ(※別添:きざみ海苔)」(持ち帰り:1,129円/配達:1,929円)
「ペパロニクラシック／新・特うまプルコギのハーフ&ハーフ(※別添:旨辛コチュジャンソース)」が、持ち帰りの場合は通常価格より1,396円お得な1,129円に、配達の場合は通常価格より596円お得な1,929円となる。
「ペパロニクラシック／新・特うまプルコギのハーフ&ハーフ(※別添:旨辛コチュジャンソース)」(持ち帰り:1,129円/配達:1,929円)
さらに、上記2品がセットになった「肉の日 2枚セット」が、持ち帰りの場合は通常価格より3,091円お得な2,929円に、配達の場合は通常価格より2,081円お得な3,939円になる。
「肉の日 2枚セット」(持ち帰り:2,929円/配達:3,939円)
なお、3商品すべて生地種類はハンドトスのみ、生地サイズはMサイズのみとなり、配達の場合は別途での配達料はかからない。
