日本人メンバーを除く異例の“全員同伴入隊”も経験…ONF、デビュー8年でWMエンタと専属契約終了へ

ボーイズグループONF（オンエンオフ）が、デビュー8年目にして所属事務所を離れ、新たなスタートを切る。

WMエンターテインメントは1月27日、公式チャンネルを通じて「ONFと当社は、長期間にわたる度重なる協議の末、来る29日付で専属契約を終了することで合意しました」との立場を明らかにした。

【写真】異例の5人“同伴入隊”で話題のONF、完全体

契約は終了するが、ONFのグループ活動は継続される。WMエンターテインメント側は「8年以上にわたりONFと当社が歩んできた同行は終止符を打ちますが、6人のメンバーは引き続きONFの名前でグループ活動を続けていく予定です。そのため、当社は契約終了後もONFの活動に必要な協力と支援を惜しまない予定です」と伝えた。

また「今後ONFが築いていく新たな叙事と輝かしい旅路を期待し、メンバーたちに拍手と感謝の気持ちを送ります。ONFが進む一歩一歩にFUSE（ファン名）の皆さんが共にしてくださることを願い、当社もまた、常に応援の気持ちでメンバーたちの飛躍を見守っていきます。今後も多くの皆さまの関心と愛をお願いいたします」と呼びかけた。

（写真提供＝OSEN）ONF

ONFは、ボーイズグループB1A4やガールズグループOH MY GIRLを手がけたWMエンターテインメントから、2017年8月にデビューした６人組グループ。2023年6月には、K-POPアイドルでは異例となる日本人メンバーのU（ユー）を除いた全メンバーが同時入隊し、話題を集めた。

WMエンターテインメントの公式コメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは。WMエンターテインメントです。

まず、ONFに愛と応援を送ってくださっている多くのFUSEの皆さんに、感謝のご挨拶を申し上げます。

ONFと当社は、長期間にわたる度重なる協議の末、来る29日付で専属契約を終了することで合意しました。

8年以上にわたりONFと当社が歩んできた同行には終止符を打ちますが、6人のメンバーは引き続きONFの名前でグループ活動を継続する予定です。

そのため、当社は契約終了後もONFの活動に必要な協力と支援を惜しまない予定です。

また、今後ONFが築いていく新たな叙事と輝かしい旅路を期待し、メンバーたちに拍手と感謝の気持ちを送ります。

ONFが進む一歩一歩にFUSEの皆さんが共にしてくださることを願い、当社もまた、常に応援の気持ちでメンバーたちの飛躍を見守っていきます。

今後も多くの皆さまの関心と愛をお願いいたします。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）