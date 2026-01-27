長谷川潤、美背中開放の水着ショット・子どもとのキスショット公開「ため息が出るほど綺麗」「大人の色気がすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/27】モデルの長谷川潤が1月27日、自身のInstagramを更新。水着姿や子どもとの写真を公開した。
【写真】39歳美人モデル「完璧なスタイル」美背中輝く水着ショット
長谷川は「2016年は、30歳になった年 そして今年、40歳になる」「汗と涙を流しながら、人生をコツコツと立て直してきた、そんな10年間」と振り返り、写真を複数枚投稿。美しいスタイルが際立つワンショルダーのカットアウトワンピース水着を着用し、ビーチに膝をついた後ろ姿を披露した。
また、子どもの頬にキスをする親子ショットなども載せていた。
この投稿は「ため息が出るほど綺麗」「完璧なスタイル」「大人の色気がすごい」「神ボディ」「まさに女神」と反響を呼んでいる。
長谷川は2011年6月に米ハワイ在住の一般男性と結婚し、2012年12月に第1子となる女児、2014年9月に第2子となる男児を出産。その後2019年5月に離婚、2021年2月に再婚を発表していた。（modelpress編集部）
◆長谷川潤、10年間の振り返り投稿
◆長谷川潤の投稿に「ため息が出るほど完璧なスタイル」と反響
