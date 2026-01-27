“200億ウォン脱税”疑惑のチャウヌ、事務所が追加コメント発表「当局の手続きに従って事実関係確認」【全文】

脱税疑惑渦中のチャウヌ所属事務所が、追加の立場を明らかにした。

所属事務所Fantagioは1月27日、公式コメントを発表。

【写真】首をさするチャウヌ

「最近、当社および所属アーティストであるチャウヌに関連するさまざまな状況により、多くの方々にご心配をおかけした点、心よりお詫び申し上げます。当社および所属アーティストに関連する事案で論争が生じたことについて、重い責任を感じています」としたうえで、「現在提起されている事案は、税務当局の手続きに従って事実関係が確認されている段階であり、所属事務所とアーティストは、それぞれ必要な範囲内で誠実に調査に臨んでいます。今後、法的・行政的判断が明確になった場合には、その結果に従って必要な措置を、責任をもって履行します」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）チャウヌ

ただし、「一部で提起されている主張や疑惑に関して、根拠のない憶測や確認されていない情報の拡散、そして過度な拡大解釈は、どうか自制していただくよう切にお願い申し上げます」と付け加えている。

これに先立ち、チャウヌの母親が法人Aを設立し、息子の所属事務所Fantagioとマネジメント業務委託契約を結んだ。収益は、チャウヌ、法人A、Fantagioがそれぞれ分けて受け取っていた。

しかし国税庁は、法人Aがチャウヌに実質的なマネジメント業務を提供していたと見るのは難しいと判断した。特に、法人Aの存在が、個人所得税率（最高45％）より低い法人税率（最高25％）の適用を受けるためのペーパーカンパニーだった可能性があると推定している。

これについてチャウヌは26日、SNSを通じて自ら「今回の件をきっかけに、大韓民国の国民として納税の義務に向き合う自分の姿勢が十分に厳格だったのか、みずから振り返り深く反省しています」とし、「現在私は兵役中ですが、決して今回の論争を避けるための意図的な選択ではありませんでした。昨年、これ以上入隊を先延ばしにできない状況となり、税務調査の手続きを終えられないまま入隊することになりました」と説明していた。

Fantagioの公式コメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは。Fantagioです。

最近、当社および所属アーティストであるチャウヌに関連するさまざまな状況により、多くの方々にご心配をおかけした点、心よりお詫び申し上げます。

当社および所属アーティストに関連する事案で論争が生じたことについて、重い責任を感じています。

現在提起されている事案は、税務当局の手続きに従って事実関係が確認されている段階であり、所属事務所とアーティストは、それぞれ必要な範囲内で誠実に調査に臨んでいます。今後、法的・行政的判断が明確になった場合には、その結果に従って必要な措置を責任をもって履行します。

ただし、一部で提起されている主張や疑惑に関して、根拠のない憶測や確認されていない情報の拡散、そして過度な拡大解釈は、どうか自制していただくよう切にお願い申し上げます。

当社は今回の件を機に、所属アーティストの管理体制をあらためて点検し、必要なシステムを補完・強化することで、今後同様の論争が再発しないよう最善を尽くします。

ありがとうございます。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。本名はイ・ドンミン。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューした。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビュー。「顔天才」と呼ばれ、人気を博す。俳優としてドラマ『私のIDはカンナム美人』『新米史官ク・ヘリョン』『女神降臨』『ワンダフルワールド』などに出演している。