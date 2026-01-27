広島・鈴木清明球団本部長が２７日、契約更改交渉の席上で将来的なメジャー願望を口にした小園海斗内野手について言及した。

「希望を持つのはいいこと。メジャーで通用するのかが、一つの大きなあれ（判断基準）。マイナーだと意味がないので、そういう選手かどうか。チームをある程度、自分の力で引っ張っていかないと。（カブスの鈴木）誠也もそうやって引っ張っていた」と語った。

小園は高卒７年目の昨季、１３８試合に出場し、打率３割９厘、３本塁打、４７打点、１２盗塁。打率、出塁率（３割６分５厘）の２冠に輝いた。この日は６０００万円アップの１億５０００万円でサイン（金額は推定）。「あくまでも僕の夢で、僕が決めるわけではない。行けるなら早いほうがいいけど、まずはチーム」と前置きしつつ、将来的なメジャー挑戦の夢を球団側に伝えた。

鈴木は広島時代、高卒４年目の１６年に打率３割３分５厘、２９本塁打、９５打点をマークするなど飛躍。以降は絶対的な主軸としてリーグ３連覇（１６〜１８年）に貢献し、９年目を終えた２１年オフにポスティングシステムを利用し、米大リーグ・カブスに移籍した。

小園の更改で全選手の契約更改交渉が終了した。