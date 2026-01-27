第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが自身のブログで、「スタミナ回復」と題して豪華な夕食の様子を投稿しました。



投稿によると、この日の花田さんの夕食は「鰻丼」と「ヒレステーキ」という力強いメニュー。添えられた写真からは、鰻の蒲焼きが乗った丼と、薄切りにされたヒレステーキが白地に青い模様の皿に美しく盛り付けられている様子が確認できます。





ヒレステーキの皿にはレタスの葉とブロッコリー、赤いミニトマトが彩りを添え、副菜としてひじきや白菜の漬物、赤だしも用意されていました。







花田さんは白いTシャツを着用し、笑顔で食事を楽しむ姿も投稿されています。投稿文には「緊張から解放されてほっとしたのでここで風邪をひかないようにエネルギーをチャージしました！」と記されていました。







花田さんは投稿に「#花田虎上」「#今日の夕食」「#ヒレステーキ」「#鰻丼」というハッシュタグを付け、フォロワーにこの豪華な夕食の様子を伝えました。







この投稿に、「疲れと緊張も吹っ飛ぶ様なメニューでゆっくりお休み出来ますね」「最高のスタミナ回復メニューですね」「スタミナ回復のご夕食を召し上がり プラス快眠で明日の朝はスッキリですね」「お疲れのお身体に鰻丼とヒレステーキでスタミナもバッチリですね」などの声が寄せられています。



