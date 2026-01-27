高島礼子、愛猫たちと「顔がそっくり」と話題 自宅でくつろぐ3ショットに「礼子さんに似て美人さんな猫」「可愛いしかないニャ」の声
俳優の高島礼子（61）が26日、自身のインスタグラムを更新。2匹の愛猫を抱っこした、自宅でのラフなプライベートショットを公開した。
【写真】「顔がそっくり」「可愛いしかないニャ」高島礼子＆愛猫たちの3ショット
「無理やり我が家の猫ちゃんと 毎日、この子達を見てると飽きません」（※猫は絵文字）と書き出し、2匹の愛猫を抱きかかえた3ショットや床やクッションの上でリラックスモードの愛猫たちの写真をアップした。
ハッシュタグでは「#猫好き」であることを伝え、「実は昨年6月にレオを亡くして今は2匹」と以前は3匹の愛猫と生活していたことを紹介。「先日、健康診断したら2匹とも健康、良かった」と安堵した様子で記した。
コメント欄には「めちゃくちゃ可愛い」「礼子さんに似て美人さんな猫さんですね」「礼子さんにそっくり」「みんな似てる〜」「顔がそっくり」「よく似て綺麗な顔だち」「可愛いしかないニャ」「癒されますね〜」「ほっこりしました」などと、さまざまな反響が寄せられている。
