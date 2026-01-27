キャスターや俳優として活躍するホラン千秋さんが、自身のインスタグラムを更新。年始に訪れたアイスランド旅行の様子を報告しました。



【写真を見る】【 ホラン千秋 】 アイスランドの旅 「氷河のかけらが宝石以上に輝いて見えた！」 幻想的なオーロラやダイヤモンドビーチの絶景を公開





ホランさんは「年始に行ったアイスランド旅の写真を少しずつあげていきます」と綴り、大自然の魅力を3回にわたって投稿。





雪山と氷河が織りなす雄大な景色を収めた画像や動画とともに、「厳かで、美しくて、険しくて、ダイナミックな自然が存在していたアイスランド。圧倒され続けた旅でした！」と、その感動を綴っています。





投稿された写真の中には、巨大な氷の洞窟を訪れ、驚きの表情を浮かべながら手を伸ばす臨場感あふれる姿も。





また、別の投稿では「ダイヤモンドビーチ 氷河のかけらが宝石以上に輝いて見えた！」と報告。





夕日に照らされた氷河の破片が、海岸で宝石のようにキラキラと輝く幻想的なカットを公開しました。





防寒着をしっかり着込み、ニット帽にマフラー姿で微笑むホランさんの、充実感に満ちた表情が印象的です。





さらに、街明かりの先に広がる夜空を彩るオーロラの画像も披露。





「オーロラは生きてるみたいだった！」と、神秘的な現象に心から魅了された様子を伝えています。

【担当：芸能情報ステーション】