¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢ー¥»¥Ê¥ë¥Ùー¥¹¡Ù¿·¥·ー¥º¥ó¤¬³«Ëë¡¡¼çÂê²Î¤ÏFLOW¡Ö5TELLA¡×¤Ë·èÄê
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥«ー¥É»ö¶ÈÉô¤Ï¡¢¥¢ー¥±ー¥É¥«ー¥É¥²ー¥à¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢ー¥»¥Ê¥ë¥Ùー¥¹¡Ù¤Î¿·¥·¥êー¥º¤È¤Ê¤ë¡ãWAVECHOES SEASON:01¡ä¤ò2·î26Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀßÅù¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼çÂê²Î¤ò²Î¤¦FLOW¤ä4¼þÇ¯µÇ°¾¦ÉÊ¤Ê¤É¿·¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿È¯É½
¡¡º£²ó¤Î¿·¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à SEED FREEDOM¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î Gundam GQuuuuuuX(¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹)¡Ù¤Ê¤É¤«¤é¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¤ä¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡WAVECHOES¥·¥êー¥º¤Î¼çÂê²Î¤¬¡ÖFLOW¡×¤Î¡Ö5TELLA¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤Ï¿·¥·ー¥º¥ó¤ÎPV¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢ー¥»¥Ê¥ë¥Ùー¥¹¡Ù¤ÎÂè4²óÁ´¹ñÂç²ñ¡ÖCHAMPIONSHIP 04 -THE FOURTH CROWN-¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç²ñ½ªÎ»¸å¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ï´û¤Ë¸ø³«Ãæ¤À¡£
¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢ー¥»¥Ê¥ë¥Ùー¥¹¡Ù²ÔÆ¯4¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢ー¥»¥Ê¥ë¥Ùー¥¹ 4th Anniversary Set¡×¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ë¤Æ¼õÃíÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë