¡Ö¹â³ØÎò¥³¥ó¥Ó!!!¡×¡Ö¤¨¡¢¤¨¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡×SnowMan°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¢Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡!2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Ë¡Ö¾Ð´é¤ËÃ£À®´¶¤¬¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤êÄï¥à¡¼¥ÖËþºÜ¤Î°¤Éô¤Á¤ã¤ó!¡×¤ÎÈ¿¶Á
Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSnow Man¡×¤Î°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬¡¢ÀèÇÚ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÝ¯°ææÆ¤¯¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª2¿Í¤Ç¥í¥±¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢25Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÀèÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Íò¤ÎÝ¯°ææÆ¤ò½ËÊ¡¡£2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¥í¥±¤Î¹ç´Ö¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÈZIP!¤Ë¤ÆÂÔµ¡Ãæ¤Î¼Ì¿¿¡×¤È¤·¡¢¤ªÂ·¤¤¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¡¢Ý¯°æ¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Ü¡¼¥É¤ò¼ó¤«¤é²¼¤²¤¿°¤Éô¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾åÃÒÂç³ØÂ´¶È¤Î°¤Éô¤È·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤ÎÝ¯°æ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¢¤Ù¤Á¤ã¤ó¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¹¬¤»¤½¤¦¡×¡ÖÆüÉÕÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤è¤Í¡ª¡×¡ÖæÆ¤¯¤ó¤Ø¤Î¹¥¤¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¹â³ØÎò¥³¥ó¥Ó!!!¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤êÄï¥à¡¼¥ÖËþºÜ¤Î°¤Éô¤Á¤ã¤ó!¡×¡Ö¾Ð´é¤ËÃ£À®´¶¤¬¡Ä¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£