NHKを退職し、制作会社を立ち上げて1年目で早くも前職の年収を超えたという井上大輔さん。独立によって手に入れたのは、単なる「金銭的な成功」だけではありませんでした。

現場の選び方、仕事との距離、家族との向き合い方。

そのすべてを自分で引き受ける中で、改めて浮かび上がってきたのが、彼の中にあった「核」でした。

後編では、独立して見えてきた現実と、その中でも変わらなかった制作への姿勢、そして描くビジョンについて聞きました。

前編： 「100日後に辞めるテレビ局員」忖度なしの仕事論【井上大輔インタビュー】

独立後の手応えと新しい挑戦

――前編では、徹底した自己分析を経て独立を決意されたお話を伺いました。現在はどんな制作活動をされているんですか？

井上： 大きく3つあります。ひとつは「野望家たち」という企業家ドキュメンタリー番組で、経営者の方々を取材しています。もうひとつは、企業の周年企画などで作られる単発のドキュメンタリー制作です。これらは、これまで培ってきたスキルやノウハウを、きちんと価値として提供する仕事ですね。

最後は、時間をかけて、本当に自分がやりたいドキュメンタリーに取り組むプロジェクトです。最初の2つで収益の基盤を作りながら、最後の挑戦に向き合える環境を整えています。

＜YouTubeチャンネル「野望家たち」／「令和の虎の仕掛け人｜動画マーケティング会社の中卒社長に1日完全密着。」＞

――稼ぐ仕事と、本当にやりたい仕事を両立させているんですね。働き方はどう変わりましたか？

井上： 自分のやりたいことに、すべての時間を使えるようになりました。正直、ほとんど仕事してます（笑）。でも、自分で選んで仕事をしているんで、苦じゃないですね。

あと、週に一度は、子どもと過ごす時間を作るようにしています。週ごとに「この日はご飯に行こう」といった予定を立てるんですが、仕事の都合で変更になることも多くて（苦笑）。

この間、家に帰ったら机の上に「パパへ、クリスマスプレゼントはどうぶつの森のスイッチにする」と書かれた手紙が置いてありました。会えないから置いてくれたんだと思います。正直、胸にくるものはありましたね。だからこそ、限られた時間でも、ちゃんと向き合うことを大事にしたいと思っています。

＜ご本人提供＞

――仕事中心の生活になっている中で、気持ちの持ち方は独立前と比べて変わりましたか？

井上： 会社員時代にあった「自分を抑えなきゃいけない」ストレスはなくなりました。その代わり、全部が自分の責任になるプレッシャーはあります。ただ、それは嫌なものじゃなくて、 「いいものを作ろう」「期待に応えよう」という前向きなプレッシャー ですね。

――収入面についても伺わせてください。実際はいかがですか？

井上： 売上という意味では、NHK時代の年収はもう超えています。税理士さんにも「1年目でこの売上はすごい」と言われました。ただ、1年目は役員報酬をゼロにして、設備投資や雇用に回しているので、個人的に稼いでいる感覚はあまりないです。今は、会社としての基盤を作るフェーズだと思っています。

――独立後、ご自身の発信やブランディングについてはどう考えていますか？

井上： SNSでの発信は、かなり意識しています。何でも素直に書けばいいとは思っていなくて、言葉の選び方や、どこまで書くかは常に考えています。言いすぎないことも含めてですね。あと、ポッドキャストもやっています。こちらは、制作現場のより深い話を届ける場ですね。今後はインスタやTikTokも含めて、届ける相手や文脈を広げていきたいと思っています。

＜Podcast「日常はドキュメンタリー」#7＞

「正直者が報われる社会」を映像制作の力で作りたい

――井上さんが映像制作を通じて実現したい世界について、聞かせてください。

井上： 「正直者がバカを見ない世の中を作りたい」 というのが根っこにあります。これはTBSビジョンの最終面接でも話した夢です。僕自身、決して賢いタイプではなく、勉強も得意ではありませんでしたが、真っすぐ正直に生きていれば、人生も世の中も良くなると信じていました。

ところが大人になるにつれて、既得権益を持つ側や声の大きい人たちが、正直な人を軽んじているように見える場面に何度も出会うようになりました。僕自身は、どちらかと言えばいじめられる側でしたが、笑ってやり過ごせるタイプでした。

ただ、周りを見渡すと、正直で素直な人たちの中には、笑ってすませることができず、深く傷ついている人もいました。そうした姿を見て、「正直なままでは生きづらい社会なのかもしれない」と感じるようになりました。

――そうした問題意識から、テレビや映像の世界を志したんですね。

井上： そうですね。マスメディアは大きな影響力を持っているからこそ、社会の見え方を少しでも変えられるんじゃないかと思い、テレビ業界に入りました。根っこにある、「正直者がバカを見ない世の中を作りたい」という思いは、今も変わっていません。

映像制作を続ける以上、何かしら社会の是正につながることをやりたい。だから自然と、弱い立場に置かれている人や、声が届きにくい人に目が向いてしまうんだと思います。

解雇シーンで届けたリアルな声

――その信念を形にした作品で、特に印象に残っているものを教えてください。

井上： NHKで作った、コロナ禍のドキュメンタリーです。当時、医療現場には注目も補助金も集まっていましたが、その陰で、観光業は売上が9割近く落ち込んでいたにもかかわらず、ほとんど支援が届いていませんでした。僕は、そこに光を当てたいと思って、中小企業の観光バス会社を取材しました。

その会社では、従業員70人のうち40人を解雇せざるを得ない状況でした。僕は、その解雇シーンを撮りました。

――なぜ、解雇という厳しい場面を撮ろうと思ったんですか？

井上： ニュースでは、「コロナ禍で何万人が職を失いました」という数字で報じられるだけですが、その数字の裏には一人ひとりの生活があるし、それぞれに苦悩があります。観光バス会社社長の苦悩を、一人の人間の息遣いとして映像で描くことで、数字じゃない生身の人間の声を届けられると思ったんです。

当然、解雇される方からは怒りや戸惑いの声を向けられました。それは当然だと思っていましたが、それでも撮らせてくださいとお願いしました。

――放送後の反響はどうでしたか？

井上： その後、中小企業への補助金制度が動き出しました。当時の経済産業大臣が見てくれたと聞いたので、もしかしたらそのきっかけのひとつになったんじゃないかと思っています。

政府もすべてを把握できるわけではありません。だからこそ、僕たちメディアが声を拾い上げて届けることに意味がある。 たったひとつの作品でも、世の中を動かすきっかけになることがある 。そういう意味で、いい仕事ができたと思っています。

目指すはディレクターのユートピア

――これまで信念を持って作品を作ってこられましたが、今後はどんなことに挑戦したいですか？

井上： ドキュメンタリー専門のチャンネルを作って、 現場のディレクターが自由に番組を作れる環境を整えたい と思っています。組織に属していると、どうしても100％本気で作りたいものは作れません。そうした状況が続けば、この国のクリエイティビティが失われていくのではないか、という危機感もあるので。

――具体的にはどんなイメージですか？

井上： アメリカのドキュメンタリー専門チャンネル『ディスカバリーチャンネル』のような存在をイメージしています。日本もいずれ多チャンネル化していくと思うので、そのときに声がかかるよう、今から「ドキュメンタリーの井上」と呼ばれる存在になっておきたいんです。

そうすれば、5年後、10年後に、ディレクターが自由に作品を作れるチャンネルを実現できると思っています。その未来に向けて、今は一つひとつ準備を重ねているところです。

迷ったときは、まず自己分析から

――最後に、独立や転職を考えている方へメッセージをお願いします。

井上： 独立や転職を考えるときって、「この決断は間違っていない」と思える確実な何かが欲しくなると思うんです。メリットとデメリットを書き出しても、不安が完全になくなるわけではありません。

そういうときに有効なのが、「スキル」と「やりたいこと」をマトリックスで整理する方法でした。

自分が今どこに立っていて、何ができるのかを客観的に見ることで、「もう外に出ても大丈夫だな」と腑に落ちたんです。独立が怖くなくなったというより、「怖さの正体」がはっきりしました。だから、迷っている人ほど、一度自分のポジションを整理してみてほしいですね。

――自己分析や整理は、いつやるのがいいと思いますか？

井上： 迷いが出てからやるんじゃなくて、できれば早いほうがいいと思います。頭の中にある考えや不安を言葉にすると、自分を客観的に見られるようになるんですよね。すると、「何が足りていないのか」「次に何をすべきか」が自然と見えてきます。僕自身、もっと早くやっておけばよかったなと思っています。

――井上さんは独立するとき、次に何をするかは具体的に決まっていたんですか？

井上： やりたいことは明確でしたが、具体的な番組は決まっていませんでした。でも、それでいいと思っています。大事なのは 「何を実現したいか」という核を持つこと 。仕事は、そのための手段でしかありません。

僕の核は、 「正直者がバカを見ない世の中を作りたい」 という思いでした。その核がはっきりしていたから、独立すること自体は怖くなかった。手段は、あとからいくらでも考えられると思えたんです。

だから、もしやりたいことの軸があるなら、完璧な計画がなくても、一歩踏み出していいんじゃないでしょうか。

かつて「100日後に会社を辞める」と宣言し、組織という安全な港を離れた井上さん。

独立から1年。井上さんは今、自分なりの核を手にしながら、一歩ずつ前に進んでいます。5年後か10年後か彼が思い描く「ディレクターのユートピア」が形になったとき、そこからどんな作品が生まれているのか。その先には、井上さんが信じる「正直者がバカを見ない世の中」へと続く、新しいメディアの形があるでしょう。

プロフィール 井上大輔（いのうえだいすけ） 井上大輔（いのうえだいすけ） 映像ディレクター。TBSビジョン、テレビ朝日、NHKの3つの放送局で18年間番組制作に携わり、『クローズアップ現代』『NHKスペシャル』『世界遺産』『夢の扉+』などの番組を手がけた。「本当のことを伝えたい」という信念のもと、2025年4月に独立、株式会社草莽映像を設立。 YouTube“経営者ドキュメンタリー”『野望家たち』を制作。 X（旧Twitter） @quit_after100 公式HP 株式会社草莽映像 X（旧Twitter） @quit_after100 公式HP 株式会社草莽映像

取材・文：安倍川モチ子

撮影：川戸健治

編集：求人ボックスジャーナル編集部 内藤瑠那