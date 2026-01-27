稲見萌寧が華麗な左打ちを披露 「さすがのバランス感覚」「レフティーの私でも勝てません」とファンもただただ驚嘆
稲見萌寧のマネジャーが自身のインスタグラムを更新。練習場で華麗にナイスショットを披露した稲見の“左打ち”を動画で投稿した。
【動画】あまりにも自然な稲見萌寧の左打ちスイング
左打ち用のアイアンを手にした稲見。バックスイングからインパクト、フォロースルーまで不自然なところなど感じさせないスイングだ。打ち出したボールが真っすぐに飛んでいくのを確認すると、「どう？」と言わんばかりにカメラを振り向いていた。そんな稲見が発した言葉が｢私こっち打ちでもマネージャーに勝てると思う｣だったが、これには「確かに…笑」と頷くしかなかったようだ。そして「なんでそんなに綺麗に打てるんですか！？」と驚きと称賛の声を上げていた。この動画を見たファンも「やっぱりトッププロ」「さすがのバランス感覚」「左でもフォーム綺麗」「レフティーの私でも勝てません多分」など驚嘆の声を上げていた。昨シーズンから主戦場を国内女子ツアーに戻した稲見だったが、31試合に参戦し予選通過は13試合のみ。夏には10試合続けて予選落ちが続く苦しいシーズンだった。しかし終盤にはトップ10に3回入るなど復調の兆しも見せていた。ツアー通算13勝、2020‐21統合シーズンではトータル9勝を挙げ賞金女王にも輝いている稲見。2026年シーズンの復活を多くのファンが待ち望んでいる。
ゴルフ情報ALBA.Net
