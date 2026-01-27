山田花子、中1長男のために購入した勉強机を披露「前のは小さくて宿題やりにくそうだったので…」 スタイリッシュな机＆イスに反響「シンプルで素敵」
2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が26日、自身のブログを更新。「新しく購入しました」と題し、中学1年生の長男（13）のために購入した勉強机を披露した。
【写真】「シンプルで素敵」「色も可愛くて良いですね」中1長男のために購入した勉強机
山田は「お兄ちゃんに新しい勉強机買ったよ！」と報告し、アイボリーカラーが印象的なスタイリッシュな机とイスの写真を投稿。「前のは小さくて宿題やりにくそうだったので……」と買い替えの理由を明かし「シンプルで良いでしょ!!」「これなら教科書、参考書、ノートたくさん置けるね」と満足げにつづった。
また、役目を終えた以前の机については「私の羊毛フェルトの作品置きにしてます〜」と有効活用していることを紹介。最後には「果たしてお兄ちゃんはたくさん机を使ってくれるのか……ハラハラドキドキです（笑）」と、母としての本音を漏らしつつ期待を寄せている。
コメント欄には「シンプルで素敵」「色も可愛くて良いですね」「いい選択だと思います！」「勉強はかどるね」など、さまざまな声が寄せられている。
山田は2010年5月にトランペット奏者・福島正紀氏と結婚。12年6月に長男、16年5月に次男（9）を出産している。
