鈴鹿央士、“スクールカースト最底辺”高校生役で主演決定 韓国人気漫画「喧嘩独学」Netflixで初の実写化
【モデルプレス＝2026/01/27】Netflixシリーズ「喧嘩独学」が、5月28日に世界配信決定。俳優の鈴鹿央士が主演を務める。
【写真】「喧嘩独学」主演の26歳イケメン俳優をスカウトした大物美女
スクールカースト最底辺の高校生・志村光太。大病患う母の入院と貧困生活。学校では不良たちに標的にされ、ただただ降りかかる“理不尽”に“我慢”を重ねる日々。が、そんな彼にある日転機が訪れる。不意に起きた同級生との“喧嘩”。それが誤って全世界へと生配信されてしまう。すると、その熱量溢れる滑稽な喧嘩姿が思いがけず“大バズり”。「喧嘩＝金になる」と知った志村は、1人の同級生からの「大金を掴ませてやる」という囁きを受け入れ、ライブ配信チャンネル【喧嘩独学】を立ち上げる。彼の壮大な“金のための下剋上”はここから始まった。
世界累計閲覧数22億回を超える韓国人気ウェブトゥーンが、初の実写化。監督には「翔んで埼玉」「はたらく細胞」など、常識破りの世界観で日本中を魅了してきた、武内英樹監督×徳永友一脚本の最強タッグが、Netflixシリーズに初参戦する。
暴力や貧困、あらゆる“理不尽”にその拳で逆襲を仕掛ける新たなヒーロー・志村を演じるのは、「蜜蜂と遠雷」「silent」などで注目の鈴鹿。さらに、自身も“理不尽”に涙し、そして志村の逆襲に心震わせ新たな一歩を踏み出す「秘密」を抱える後輩女子・秋役に見上愛。スクールカースト上層部から突然の都落ち、志村へ「喧嘩配信」という“悪魔の囁き”を行う張本人：カネゴン役には菅生新樹と、フレッシュで魅力的な実力派キャストが集結した。
また、浅川梨奈、長田拓郎、原田美枝子など、作品に登場する個性豊かなキャラクターたちを輝かせるキャスト陣が集合。爽快なストーリーと、熱量あふれるキャストが織りなす、世代を超えた共感と圧倒的な“熱”を与える新たな青春エンターテインメントが開幕する。（modelpress編集部）
「喧嘩独学」は原作漫画を読んでいた作品だったので、オファーをいただいたときは心が躍りました。初めての本格的なアクションにも挑戦することになり、とても大きなチャレンジになると感じました。原作を読み返し、台本を読み進めるうちに、志村の人を想う優しさや、どんな壁にも諦めずに立ち向かう姿に心を動かされました。志村が経験した辛さや感動を、なんとしても自分の手で形にしなければならないと強く感じました。撮影期間中は、現場とジム、そしてアクション練習の日々で、とても充実した時間を過ごすことができました。素敵なキャスト、スタッフの皆さんの支えもあり、無事に撮影を終えることができました。志村と同じように、支えてくれる人たちがいてくれたおかげで、最後まで走り切ることができたと思います。自分にとって、多くのことを教えてもらった大切な作品です。観てくださる方の背中を押してくれる、アツい作品になっていると思います。Netflixを通して、世界中の方に届くことを楽しみにしています。ぜひお楽しみに！
この作品には、不思議と人を惹きつける“熱”があると感じています。誰かに負けたくない、現状を変えたいという必死さや本気度といった、とても人間的なものです。その熱量を大切にしながら、素晴らしいキャスト・スタッフと共にNetflix版ならではの『喧嘩独学』を作りました。ぜひお楽しみに！
自分を蔑むあいつをぶちのめしたい。自分の尊厳を守りたい。強くなりたい。その一心で彼らは、不器用に、時に滑稽に拳を振り上げます。しかし、これは決して喧嘩が強くなりたい人たちの物語ではありません。理不尽なことだらけの世界で、ひっそりと身を潜め、生き残るだけで精一杯だった人たち。負け癖がつき、諦めることに慣れ、何も感じないふりを覚えてきた人たちが、自分自身の足で立ち上がる方法を探していく物語です。彼らの“拳”が視聴してくれた人たちの胸に響いてくれたら脚本家としてこれ以上嬉しいことはありません。
高校生が喧嘩を配信し、あまつさえ金を稼ぐ。「このご時世にそんなドラマを」とお叱りを受けるかもしれません。しかし、そんな“悪魔の企み”に手を伸ばさざるをえない事情が、彼らにはあったのです。拳を振り上げることでしか変えられなかった、どん底の現実が。いじめ、暴力、貧困--そんな理不尽な世の中に対する「逆襲劇」を、鈴鹿さんたち若いキャスト陣が圧倒的な熱量で演じてくれました。痛快にして感情を揺さぶる青春ドラマができたと思います。Netflixらしい一気見必至のエンタメをお楽しみください。
作品を世に届ける時に、私の中で大事にしていることの1つとして、「この作品はこの世界の誰かの明日を変えるきっかけとなりえる作品か」というポイントがあります。 今作は正に、見てくださった方の明日の景色を変えうる作品であると信じています。世の中にはたくさんの理不尽が蔓延っていて、そして優しい人こそそれを我慢し必死に受け入れている。でも、時には心の中で“反逆”を求める瞬間もあると思います。けれど、また優しいからこそそれを我慢する。そんな世界中に溢れている不条理に拳を突き立てる作品がこの喧嘩独学です。鈴鹿さんが演じる志村という人物は単に“勇気”で立ち上がる主人公ではありません。そんなもので変えられるほど“理不尽”というものは甘くはない。しかし、この志村という人物の挑戦は鈴鹿さんの人間味溢れるお芝居がエネルギーを注ぎ込むことによって、誰しもが“応援”と“声援”を投げかけたくなる主人公になっていると思います。そのお芝居を引き出し、そしてこの“理不尽”という根深いテーマを武内監督の世界観が見事に人の心を踊らすエンターテイメントに昇華してくれています。明日、誰かが“決意”を抱いて立ち上がる1日を獲得できる作品になっていると感じています。是非、ご覧になっていただければ嬉しいです。
【Not Sponsored 記事】
【写真】「喧嘩独学」主演の26歳イケメン俳優をスカウトした大物美女
◆韓国人気ウェブトゥーン「喧嘩独学」初の実写化
スクールカースト最底辺の高校生・志村光太。大病患う母の入院と貧困生活。学校では不良たちに標的にされ、ただただ降りかかる“理不尽”に“我慢”を重ねる日々。が、そんな彼にある日転機が訪れる。不意に起きた同級生との“喧嘩”。それが誤って全世界へと生配信されてしまう。すると、その熱量溢れる滑稽な喧嘩姿が思いがけず“大バズり”。「喧嘩＝金になる」と知った志村は、1人の同級生からの「大金を掴ませてやる」という囁きを受け入れ、ライブ配信チャンネル【喧嘩独学】を立ち上げる。彼の壮大な“金のための下剋上”はここから始まった。
◆鈴鹿央士、“スクールカースト最底辺”高校生役で主演
暴力や貧困、あらゆる“理不尽”にその拳で逆襲を仕掛ける新たなヒーロー・志村を演じるのは、「蜜蜂と遠雷」「silent」などで注目の鈴鹿。さらに、自身も“理不尽”に涙し、そして志村の逆襲に心震わせ新たな一歩を踏み出す「秘密」を抱える後輩女子・秋役に見上愛。スクールカースト上層部から突然の都落ち、志村へ「喧嘩配信」という“悪魔の囁き”を行う張本人：カネゴン役には菅生新樹と、フレッシュで魅力的な実力派キャストが集結した。
また、浅川梨奈、長田拓郎、原田美枝子など、作品に登場する個性豊かなキャラクターたちを輝かせるキャスト陣が集合。爽快なストーリーと、熱量あふれるキャストが織りなす、世代を超えた共感と圧倒的な“熱”を与える新たな青春エンターテインメントが開幕する。（modelpress編集部）
◆主演：鈴鹿央士コメント
「喧嘩独学」は原作漫画を読んでいた作品だったので、オファーをいただいたときは心が躍りました。初めての本格的なアクションにも挑戦することになり、とても大きなチャレンジになると感じました。原作を読み返し、台本を読み進めるうちに、志村の人を想う優しさや、どんな壁にも諦めずに立ち向かう姿に心を動かされました。志村が経験した辛さや感動を、なんとしても自分の手で形にしなければならないと強く感じました。撮影期間中は、現場とジム、そしてアクション練習の日々で、とても充実した時間を過ごすことができました。素敵なキャスト、スタッフの皆さんの支えもあり、無事に撮影を終えることができました。志村と同じように、支えてくれる人たちがいてくれたおかげで、最後まで走り切ることができたと思います。自分にとって、多くのことを教えてもらった大切な作品です。観てくださる方の背中を押してくれる、アツい作品になっていると思います。Netflixを通して、世界中の方に届くことを楽しみにしています。ぜひお楽しみに！
◆監督：武内英樹コメント
この作品には、不思議と人を惹きつける“熱”があると感じています。誰かに負けたくない、現状を変えたいという必死さや本気度といった、とても人間的なものです。その熱量を大切にしながら、素晴らしいキャスト・スタッフと共にNetflix版ならではの『喧嘩独学』を作りました。ぜひお楽しみに！
◆脚本：徳永友一コメント
自分を蔑むあいつをぶちのめしたい。自分の尊厳を守りたい。強くなりたい。その一心で彼らは、不器用に、時に滑稽に拳を振り上げます。しかし、これは決して喧嘩が強くなりたい人たちの物語ではありません。理不尽なことだらけの世界で、ひっそりと身を潜め、生き残るだけで精一杯だった人たち。負け癖がつき、諦めることに慣れ、何も感じないふりを覚えてきた人たちが、自分自身の足で立ち上がる方法を探していく物語です。彼らの“拳”が視聴してくれた人たちの胸に響いてくれたら脚本家としてこれ以上嬉しいことはありません。
◆企画・プロデュース：稲葉直人コメント
高校生が喧嘩を配信し、あまつさえ金を稼ぐ。「このご時世にそんなドラマを」とお叱りを受けるかもしれません。しかし、そんな“悪魔の企み”に手を伸ばさざるをえない事情が、彼らにはあったのです。拳を振り上げることでしか変えられなかった、どん底の現実が。いじめ、暴力、貧困--そんな理不尽な世の中に対する「逆襲劇」を、鈴鹿さんたち若いキャスト陣が圧倒的な熱量で演じてくれました。痛快にして感情を揺さぶる青春ドラマができたと思います。Netflixらしい一気見必至のエンタメをお楽しみください。
◆エグゼクティブ・プロデューサー：福井雄太（Netflix）コメント
作品を世に届ける時に、私の中で大事にしていることの1つとして、「この作品はこの世界の誰かの明日を変えるきっかけとなりえる作品か」というポイントがあります。 今作は正に、見てくださった方の明日の景色を変えうる作品であると信じています。世の中にはたくさんの理不尽が蔓延っていて、そして優しい人こそそれを我慢し必死に受け入れている。でも、時には心の中で“反逆”を求める瞬間もあると思います。けれど、また優しいからこそそれを我慢する。そんな世界中に溢れている不条理に拳を突き立てる作品がこの喧嘩独学です。鈴鹿さんが演じる志村という人物は単に“勇気”で立ち上がる主人公ではありません。そんなもので変えられるほど“理不尽”というものは甘くはない。しかし、この志村という人物の挑戦は鈴鹿さんの人間味溢れるお芝居がエネルギーを注ぎ込むことによって、誰しもが“応援”と“声援”を投げかけたくなる主人公になっていると思います。そのお芝居を引き出し、そしてこの“理不尽”という根深いテーマを武内監督の世界観が見事に人の心を踊らすエンターテイメントに昇華してくれています。明日、誰かが“決意”を抱いて立ち上がる1日を獲得できる作品になっていると感じています。是非、ご覧になっていただければ嬉しいです。
【Not Sponsored 記事】