明日の豪CPIなどにらむ展開=オセアニア為替概況
豪ドル/ドルは0.69台前半推移、明日の12月豪消費者物価指数を前に、豪債券利回りが上昇。豪CPIの伸びを警戒する動きが見られるが、豪ドルドル自体の動きは抑えられた。
豪ドル円は比較的堅調なドル円の動きもあり、106円50銭前後から106円89銭を付けるなど、しっかりした動きを見せている。
NZドルドルは0.59台後半のレンジ取引。
NZドル円は豪ドル円同様に円高一服を支えに91円90銭台から92円20銭台まで上昇している。
今週の主な予定と結果
01/27 09:30 NAB企業景況感 （12月） 結果 9.0 前回 7.0
01/28 09:30 消費者物価指数 （12月） 予想 3.6% 前回 3.4% （前年比）
01/28 09:30 消費者物価指数 （12月） 前回 0.0% （前月比）
01/28 09:30 消費者物価指数 （12月） 予想 3.3% 前回 3.2% （トリム平均・前年比）
01/28 09:30 消費者物価指数 （12月） 前回 0.3% （トリム平均・前月比）
01/28 09:30 消費者物価指数（CPI） （2025年 第4四半期） 予想 0.7% 前回 1.3% （前期比）
01/28 09:30 消費者物価指数（CPI） （2025年 第4四半期） 予想 3.5% 前回 3.2% （前年比）
01/28 09:30 消費者物価指数（CPI） （2025年 第4四半期） 予想 0.8% 前回 1.0% （刈り込み平均・前期比）
01/28 09:30 消費者物価指数（CPI） （2025年 第4四半期） 予想 3.1% 前回 3.0% （刈り込み平均・前年比）
01/28 09:30 消費者物価指数（CPI） （2025年 第4四半期） 予想 0.9% 前回 1.0% （加重平均・前期比）
01/28 09:30 消費者物価指数（CPI） （2025年 第4四半期） 予想 3.3% 前回 2.8% （加重平均・前年比）
01/29 09:30 輸入物価指数 （2025年 第4四半期） 前回 -0.4%
01/30 09:30 生産者物価指数（PPI） （2025年 第4四半期） 前回 1.0% （前期比）
01/30 09:30 生産者物価指数（PPI） （2025年 第4四半期） 前回 3.5% （前年比）
NZ
01/29 06:45 貿易収支 （12月） 前回 -1.63億NZドル
01/29 09:00 ANZ企業信頼感 （1月） 前回 73.6
