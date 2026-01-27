政治ジャーナリスト田崎史郎氏が26日、BS−TBS「報道1930」（月〜金曜後7・30）に生出演し、衆院選（27日公示、2月8日投開票）の投票率について自民党の思惑を指摘した。

16日間という超短期決戦の衆院選。しかも2月の投開票とあって、豪雪地帯などでは掲示板の設営にも、多大な苦労と危険が伴う。番組では、北海道で過去に行われた冬の衆院選で、夏や秋と比べて約4ポイントも投票率が下がったデータを披露。「吹雪だったら絶対みんな投票に行かない」と話す地元有権者の声も紹介した。

今回の衆院選の投票率について、田崎氏は「今、取材していて不思議なのは、自民党が投票率が高くなるのを望んでいるんですよ。（以前とは）逆で」と明かした。保守の岩盤支持層に支えられてきた自民は、投票率が下がれば下がるほど有利と言われてきた。

以前とは真逆の発想に至った理由は、いくつかある。立憲民主党と公明党が、衆院選を前に新党の中道改革連合を結成したことも、その一つだ。田崎氏は「中道には、連合という組織票と（創価）学会という組織票が、リアルな票としてあるわけです。自民党は自民党系の支援団体と、自分の後援会しかなくて」と説明。それだけに「むしろ高市人気をどうやって吸収するかということで今、工夫を凝らしている」という。

各メディアの世論調査では、高市内閣の支持率は若年層に行くほど高く、その多くが浮動票とみられる。田崎氏は「投票率が高くなれば、若い人たちが投票に行ってくれる。その票が自民党に回ってきたら、自民党全体の底上げになるんじゃないかという計算なんです。だから、高くなることを望んでいる」と解説した。