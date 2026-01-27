前ロッテ監督で、前回WBC日本代表投手コーチの吉井理人氏（60）が、元日本ハム、ソフトバンク捕手の鶴岡慎也氏（44）とYouTube「DAZNベースボール」に出演。日本が連覇を目指す3月のWBCに選出された種市篤暉投手について熱く語った。

司会の杉谷拳士氏（34）から「種市投手はどんなピッチャーですか？」と聞かれた。

吉井氏は「いいピッチャーです」ときっぱり。

「前回も本当は（メンバーに）入れたかったんですけど、あまりにもえこひいきが過ぎる」と笑いを誘った。

ポテンシャルは誰もが認めていたが、前回WBCの前年2022年はトミー・ジョン手術から復帰したばかりで1軍登板は1試合止まり。投手コーチの権限をもってしても選出は断念した。

2022年オフにロッテ監督に就任した吉井氏は「この子（種市）の成長のためにも入れたいと思った。投げてるボールもそうなんですけど、考え方、気持ちも凄くよくて向上心も凄くあるし、負けず嫌い」と、投手としての適性が高いと説明した。

メジャー組も多く参加する今回の種市の役割については「（ロッテでは）最初リリーフをさせて先発に戻した。（今回は）どこでも投げられる」と、太鼓判を押した。