２６日のＴＢＳ「ｎｅｗｓ２３」では、７政党による党首討論が放送された。収録は２５日。自民・高市早苗、維新・藤田文武、中道・野田佳彦、国民・玉木雄一郎、参政・神谷宗幣、共産・田村智子、れいわ・大石晃子の７党首が出演した。

論戦形式で行われた党首討論はたびたびヒートアップ。「消費減税」のテーマの途中でれいわ・大石が、与党にスキャンダルが出てきたとし、「維新は国保逃れ、自民党も統一教会との文書が出てきた」と発言した。

すぐさま高市首相が「それ名誉毀損になりますよ！」「出所不明の文書」と厳しい声で指摘すると、大石代表が「報道もされてるし、名誉毀損なんかになり得ない」と返した。

高市首相は「いやいや、その文書なるものを見ましたけれども、明らかに誤りです」と主張。大石代表が「説明されてませんよ！だから名誉棄損って言われるほうが名誉棄損ですよ」と反論した。

高市首相は「例えば私の名前が３２回出てきてるとかいうところですけれど、明らかに事実じゃない。私が神奈川県出身で、神奈川県の支部から支援を受けたと。私、奈良県です。出所不明の文書で決めつけないでください」と抗議した。

大石代表も引き下がらず「出所不明という文書ではありません」と反論し、スタジオが騒然。「論点が変わってる」との指摘が入り、進行の小川彩佳アナが「元の議論に戻します！」と声をあげた場面でＣＭに入った。