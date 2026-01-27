スターバックス コーヒー ジャパン株式会社は2026年1月28日、バレンタイン限定商品「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ」を全国のスターバックス店舗（一部店舗除く）で発売する。

価格は884円（税込、テイクアウト）、店内利用は900円（税込）。Tallサイズのみの展開となる。スターバックス リワード会員向けには1月27日から先行販売する。

クリーミーなコクとなめらかさを兼ね備えたクリームカカオベースのチョコレート風味に、バリスタが注ぐ抽出したてのエスプレッソを組み合わせる。エスプレッソが溶け合うことでアフォガートを思わせるような体験を提供するという。ホイップクリームと口どけのよい「カカオシェイブ」をトッピングし、リッチな味わいに仕上げるとのこと。

別添えのワッフルクッキー（個包装）をディップして味わう新しい体験を提案する。メーカーによれば、フラペチーノをすくい上げるたびに香ばしいワッフルクッキーの食感が加わるとされる。カスタマイズとして、チョコレートソースの追加（無料）を推奨しており、深みのあるコクと香りが一層引き立つという。

また、2月14日から2月17日までの4日間、「ラテハートDAYS」企画を実施する。期間中、スターバックス ラテ（HOT・マグカップ提供）を注文した客に向けて、バリスタがハートのラテアート提供にチャレンジする。

商品概要 製品名：カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ

価格：884円（税込、テイクアウト）/ 900円（税込、店内利用）

サイズ：Tallサイズのみ

販売期間：2026年1月28日から

販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗除く）

製品ページ：※リンクが削除されました。

バレンタインシーズンの特別なドリンク

バレンタイン限定、エスプレッソ仕上げとワッフルクッキーのディップという組み合わせは、これまでのフラペチーノとは異なる体験を提供してくれそうだ。

リワード会員向けの先行販売（1月27日）により、一般販売前に入手できる機会を提供するほか、2月14日から17日のラテハートDAYS企画は、バレンタインシーズンの特別な体験となるだろう。

バレンタインシーズンに特別なドリンクを求める人や、スターバックスの季節限定商品を楽しみたい人に適した選択肢となる。

ギャラリー

出典・関連リンク スターバックスコーヒージャパン株式会社 プレスリリース スターバックス公式サイト

※リンク等を削除しています。

全文はonesuiteにて公開中です。