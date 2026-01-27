これひとつで解決！画期的エコバッグでお買い物の悩みを解消？！
こんにちは。便利グッズを探すのが大好きなみーたです。
インスタグラムでは便利グッズの他に、お掃除スペシャリストとして簡単に出来るお掃除などを発信しています。
今やお買い物に欠かせないエコバッグ。
でも1つしか持っていないのに買いすぎて買ったものが入りきらなかったなんて経験はありませんか？
『せっかくエコバッグを持って行ったのに、あと少しが入らずに困った！』
今回はそんなお悩みも解決できるオススメのエコバッグのご紹介です。
それがこちら。
「前かごフィット拡張エコバッグ」です。
一見するとなんの変哲もない普通のエコバッグなのですが・・・
秘密はエコバッグの中央より少し上にあるファスナー。
ファスナーを開くとバッグ部分が広がり、ワンサイズ大きなエコバッグになるんです。
通常の状態でも２リットルのペットボトルが余裕ですっぽり入るサイズですが、ファスナーを開くと大容量のエコバッグに！
内部には大きめの保冷剤を入れることも出来るメッシュポケット付き。
内側の素材は保冷素材が使われているので冷蔵品の持ち運びにも便利です。
そしてもう一つのオススメ機能！
それは、バッグの上部が巾着のようになっており、中身がはみ出てしまっても隠せること。これがあることで、ネギやニラなど長めの野菜を買ってもすっぽり収まります。
エコバッグの上部についているゴムでまとめればコンパクトになり、持ち運びにも困らないですよ。
普段のちょっと困った！を解決するエコバッグ、とても重宝しています。
商品名にもあるように、自転車のかごにもぴったりとか・・！！
自転車に乗る方にも役立てていただけそうです。
もしお困りだったら、ぜひ使ってみて下さいね。
作＝みーた
