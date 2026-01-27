怪しい部員を探るため共にゲームへ。何この人、超上手い！／にじいろキャンパスライフ（仮）2（3）
現実の自分のままでは自信がなくても、バーチャルの姿でなら頑張れるかも！
そう思った矢先に訪れた、部員離散の危機…!?
昔からコンプレックスがあった主人公の麗華が大学で入ったのは「Vライ部」。リアルの姿を互いに知らず、バーチャル世界でのみ交流を深め上手くいっていた彼らに知らされたのは、自分たちが遊んでいる姿の切り抜き動画が無断で投稿・公開されていたという事実でした。
美少女アバター・うららの中の人で容姿に自信が持てない未緒奈、推し語りが止まらないぐるぐるメガネのアバター・山田の中の人でリアルでは容姿端麗な太陽、ツインテアイドルの少女アバター・七桜の中の人で実際には男性の毅は、それぞれがそれぞれにバレたくない理由があるようで…。
身内しか流出させられない状況で誰が動画を公開したのか…互いを疑い合う状況の中、裏切り者の正体を探ることになった彼らの行く末は？
自分を肯定できなかった女性が、なりたい自分になるまでのエピソードをお送りします。
※本記事は汐里（作画）、筒井テツ（原作）の書籍『にじいろキャンパスライフ（仮）2』から一部抜粋・編集しました。
作画＝汐里、原作＝筒井テツ／『にじいろキャンパスライフ（仮）2』