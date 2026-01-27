Âç¿¹¸µµ®¤¬Á°È±Î©¤Á¾å¤²¥Ø¥¢¤Ç¥¯ー¥ë¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤à¡ØCDTV¡ÙÄ¾¸å¤Î¼«»£¤ê¸ø³«¡ª½ÄÈý´é¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤âÃíÌÜ¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÌ¸Ìð¹ßÎ×¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¸ý¸µ¤«¤ï¤¤¤¤¡×
Mrs. GREEN APPLE¤¬1·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù3»þ´ÖSP¤Ç¤ËÅÐ¾ì¡£Âç¿¹¸µµ®¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¼«»£¤ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¿¹¸µµ®¤¬¥¯ー¥ë¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤à¼«»£¤ê¤Ê¤É¡ØCDTV¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～③
¢£½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï½ÄÈý¡¢¼«»£¤ê¤Ç¤Ï¥¥á´é¤òÈäÏª
Âç¿¹¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªlulu. ¥Æ¥ì¥Ó½é²Î¾§¤Ç¤·¤¿¤Ã¡×¤È¡¢¥Õ¥§ー¥º3ºÇ½é¤Î¿·¶Ê¤È¤Ê¤ë¡Ölulu.¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¥é¥¤¥È¥Ùー¥¸¥å¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¿¿¤óÃæ¤ÇÊ¬¤±¤¿Ä¹¤á¤ÎÁ°È±¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤¦¾åÉÊ¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¥¯ー¥ë¤ÊÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤È¥³ー¥é¥¹Ââ¤â¤¤¤ÆÁÔÂç¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Î´¶ÁÛ¤ä¡¢¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¸ý³Ñ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬¥¨¥â¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªMrs. GREEN APPLE¸ø¼°X¡¢µÚ¤Ó¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢Âç¿¹¤Ë¼ã°æÞæÅÍ¡¦Æ£ß·ÎÃ²Í¤â´Þ¤á¤¿3¿Í¤¬¡¢ÈÖÁÈ¥í¥´¤Î¥Í¥ª¥ó´É¤ÈÊÂ¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Mrs. GREEN APPLE¸ø¼°X¤Ç¤ÏÂç¿¹¤¬¥Ë¥«¥Ã¤È½ÄÈý¤Ç¾Ð¤Ã¤ÆÆ£ß·¤Î¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç´é¤ò»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ£ß·¤Ï²¼¤¬¤êÈý¤Ç¶ì¾Ð¤¤¡£¼ã°æ¤Ï²¿¤«¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ä¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ÇÊÒ¼ê¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÂç¿¹¤Î¥Ýー¥º¤ÏÆ£ß·¤¬½Ð±é¤¹¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Öー¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤¯¤óÎÃ¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¥ê¥Öー¥È¤´¤Ã¤³¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤â¤Ã¤¯¤óÌ¸Ìð¡ÊÆ£ß·¤¬±é¤¸¤ëÌ¸ÌðÄ¾ÅÍ¡Ë¹ßÎ×¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¾Ð¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¡£
¤µ¤é¤Ë¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¸ø¼°X¤Ç¤ÏÂç¿¹¤¬¡È3¡É¡¢¼ã°æ¤¬¡È2¡É¤Î¿ô»ú¤ò»Ø¤Ç½Ð¤·¡¢Æ£ß·¤Ï¥Í¥ª¥ó´É¤ò¥Ñ¥¯¥Ã¤È¤«¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÎÃ¤Á¤ã¤ó¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¡Ö¿ô»ú¤Î°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£