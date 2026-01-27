のん、蜷川実花が手掛けた『AERA』表紙ビジュアル公開！幻想的な姿に「キレイなレベルが段違い」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

のんが、1月26日にアメーバオフィシャルブログを更新。雑誌『AERA』（1月26日発売）の表紙を務めたことを報告し、鮮やかで幻想的なビジュアルが注目を集めている。

■「花の妖精が脱皮してるような…」「妖艶な表情にドキっ」

この日、「表紙です」と題してブログを更新すると、「AERA、表紙を務めさせていただきました」とシンプルに報告。あわせて、写真家・蜷川実花が手掛けた表紙ビジュアルを公開し、「蜷川実花さんと再びご一緒できて楽しかった！」と撮影を振り返った。

今号では、表紙に加えインタビューとグラビアにも登場。色鮮やかな花々に囲まれた幻想的な空間の中で、柔らかさと強さを併せ持つ表情を見せるのんの姿や、花びらが散りばめられたセットの中、鏡面に映り込む構図など、蜷川ならではの世界観が際立つ撮影風景ショットも公開した。

また、別カットではグレーを基調としたスタイリングで、シックな雰囲気の姿も披露。スタイリングをIzumi Machino、ヘアメイクをTomomi Shibusawaが担当したことも紹介した。

この投稿にファンからは、

「蜷川さんの世界観にぴったり」

「色っぽい」

「すべてを見透かしそうな瞳が眩しい」

「キレイなレベルが段違い」

「最高な作品」

「花の妖精が脱皮してるような…」

「とても幻想的で、ちょっと怖いくらいインパクトのある美しさ」

「色彩最高のタッグ」

「表紙眺めてるだけでうっとり」

「いつも本当に素敵」

「可愛いから美しいへとステップアップしてますね」

「妖艶な表情にドキっ」

などの声が相次いでいる。

