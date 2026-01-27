のん、蜷川実花が手掛けた『AERA』表紙ビジュアル公開！幻想的な姿に「キレイなレベルが段違い」
のんが、1月26日にアメーバオフィシャルブログを更新。雑誌『AERA』（1月26日発売）の表紙を務めたことを報告し、鮮やかで幻想的なビジュアルが注目を集めている。
■「花の妖精が脱皮してるような…」「妖艶な表情にドキっ」
この日、「表紙です」と題してブログを更新すると、「AERA、表紙を務めさせていただきました」とシンプルに報告。あわせて、写真家・蜷川実花が手掛けた表紙ビジュアルを公開し、「蜷川実花さんと再びご一緒できて楽しかった！」と撮影を振り返った。
今号では、表紙に加えインタビューとグラビアにも登場。色鮮やかな花々に囲まれた幻想的な空間の中で、柔らかさと強さを併せ持つ表情を見せるのんの姿や、花びらが散りばめられたセットの中、鏡面に映り込む構図など、蜷川ならではの世界観が際立つ撮影風景ショットも公開した。
また、別カットではグレーを基調としたスタイリングで、シックな雰囲気の姿も披露。スタイリングをIzumi Machino、ヘアメイクをTomomi Shibusawaが担当したことも紹介した。
この投稿にファンからは、
「蜷川さんの世界観にぴったり」
「色っぽい」
「すべてを見透かしそうな瞳が眩しい」
「キレイなレベルが段違い」
「最高な作品」
「花の妖精が脱皮してるような…」
「とても幻想的で、ちょっと怖いくらいインパクトのある美しさ」
「色彩最高のタッグ」
「表紙眺めてるだけでうっとり」
「いつも本当に素敵」
「可愛いから美しいへとステップアップしてますね」
「妖艶な表情にドキっ」
などの声が相次いでいる。
■関連リンク
のんオフィシャルブログ Powered by Ameba：記事タイトル「表紙です」
https://ameblo.jp/non-official/entry-12954687491.html
のん OFFICIAL SITE
https://nondesu.jp/