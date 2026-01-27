BE:FIRSTが1月24日・1月25日に開催した『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-』あなぶきアリーナ香川公演の舞台裏ショットを公開した。

【写真】BE:FIRSTがスタイル抜群の立ち姿で談笑する香川ファンミオフショットなど①②

■何を話しているのか気になる！？楽しそうな表情に注目

公開されたのは、6人がコンクリートの壁の前にラフに並んだ集合ショット。

右から、ポケットに手を入れてニコッとカメラ目線するMANATO、大きな口を開けてSHUNTOのほうを見ながら笑うLEO、片足を壁に殺陣てSHUNTOのほうを見ているようなSOTA、顔を傾けて微笑むRYUHEI、JUNONもSHUNTOのほうを笑顔で見つめ、SHUNTOは横向きでポケットに手を入れて何かを話しているようだ。

黒ベースに差し色を入れた衣装で並ぶ6人。なかでもJUNONは、オレンジのダボッとしたパンツにプリーツスカートを合わせている。

コメント欄には「みんなビジュよすぎ」「みんな笑ってて多幸感ある」「素で仲いい感じ出てる」「JUNONスカート似合ってて美人さん」「SHUNTO何を話しているんだろ？」「LEOくんお口開けててかわいい」などといった声が続々と届いている。

なおBE:FIRSTは、別の投稿で香川公演初日オフショットも公開している。

■多幸感あふれる香川公演2日目オフショット

■SOTAが大開脚する香川公演1日目オフショット