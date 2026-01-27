カネソウ <5979> [名証Ｍ] が1月27日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の11.3億円→10.4億円(前期は11.5億円)に7.9％下方修正し、減益率が2.3％減→10.0％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の7.9億円→7億円(前年同期は7.8億円)に11.3％減額し、一転して10.4％減益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期通期の業績につきましては、当社の主要な需要先であります建設関連市場におきましては、公共投資の底堅い推移と、民間設備投資も緩やかながら回復基調が見込まれました。しかしながら、諸物価の上昇や、労務逼迫などもあり、需要の回復は弱いものとなりました。こうした状況から、売上高につきましては、当初予想を下回る見込みとなりました。また、利益につきましても、原価低減、改善に努めてまいりましたが、売上高の減少もあり、予想を下回る見込みとなりました。（注）上記の予想値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により異なる場合があります。

