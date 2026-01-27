15時の日経平均は408円高の5万3294円、アドテストが343.62円押し上げ 15時の日経平均は408円高の5万3294円、アドテストが343.62円押し上げ

27日15時現在の日経平均株価は前日比408.86円（0.77％）高の5万3294.11円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は721、値下がりは818、変わらずは56。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を343.62円押し上げている。次いで東エレク <8035>が102.28円、レーザーテク <6920>が18.58円、ディスコ <6146>が16.04円、リクルート <6098>が14.94円と続く。



マイナス寄与度は40.91円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、日東電 <6988>が26.41円、ＫＤＤＩ <9433>が15.64円、テルモ <4543>が11.5円、コナミＧ <9766>が11.03円と続いている。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、非鉄金属、卸売、電気機器と続く。値下がり上位には電気・ガス、空運、陸運が並んでいる。



※15時0分11秒時点



株探ニュース

