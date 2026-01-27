NHKの曽根優アナウンサー、星麻琴アナウンサー、渡辺憲司アナウンサー、吉岡真央アナウンサーが27日、同局で行われたミラノ・コルティナ2026のメディア説明会に出席。五輪の注目競技について語った。

開会式の実況を札幌放送局の曽根アナと「ニュースウォッチ9」でキャスターを務める星アナが担当。閉会式は「ニュースウォッチ9」でスポーツキャスターを務める吉岡アナと鹿児島放送局の渡辺アナが伝える。

五輪、サッカーW杯など国際スポーツ大会の放送経験が豊富な曽根アナは「長く冬季競技の実況をしてきたので、自分が実況してきた競技には全部思い入れがあります。全てのアスリートに思い入れがある」とした上で、カーリング女子を挙げた。フォルティウスが日本代表として出場する。「これまで同世代のライバルに阻まれてきた吉村紗也香さんがようやく壁を乗り越えて初めてオリンピックに出る。どんな戦いを見せてくれるのかとっても注目しています」と語った。

星アナは「いつもテレビ越しで見ているので冬の競技はゴーグルなどの装備が多い」とした上で、「氷の上の競技は表情がよく見えるので、フィギュアとかカーリングは皆さんの表情とかやりとりにいつも注目して見ている。今回も画面越しでしっかり見たいなと思っています」と語った。

渡辺アナは「あえて言うのであればスピードスケート。スピードスケートは冬の競技ならではのスピード感が魅力的だなと思います。同様にアイスホッケーの迫力も実際に近いところで感じたい」と胸を膨らませた。

幼少期からクラシックバレエをしてきたという吉岡アナは、「フィギュアスケートに注目しています。音楽に乗せて技と表現で人の心を動かすところに近いものを感じていて、見るのが大好きで憧れている競技です」と語り、「メダルの可能性も大いにある。全ての選手に力を出し切ってほしい」とエールを送った。