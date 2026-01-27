ラグビー・リーグワン2部の花園は27日、新加入選手を発表した。

PR長田士導（流通経大）、FL薄田周希（東海大）、SO/CTB吉本大悟（京産大）、SO/FB崎田士人（関大）の4選手。188センチ、118キロのサイズを誇る大型PRの長田は1月下旬、他の3選手は2月上旬の合流を予定している。

それぞれチームを通じて以下のようにコメントした。

▼長田士導

「本年度より花園近鉄ライナーズに入団させていただくことになりました流通経済大学の長田士導です。自分の持ち味でもある魂のあるプレーでチームの勝利に貢献できるように精進します。応援よろしくお願いいたします」

▼薄田周希

「本年度より花園近鉄ライナーズに入団させていただくことになりました東海大学の薄田周希です。伝統あるチームの一員になれることを嬉しく思います。一日でも早く試合に出て、活躍できるように頑張ります。応援よろしくお願いいたします」

▼吉本大悟

「この度、花園近鉄ライナーズに入団させていただくことになりました、吉本大悟です。この素晴らしいチームでキャリアをスタートできることを大変光栄に思い、日々学びながら成長していきます。応援よろしくお願いいたします」

▼崎田士人

「花園近鉄ライナーズに入団させていただくことになりました崎田士人です。この歴史あるチームに入団させていただくことを誇りに思います。自分の持ち味をアピールしチームに貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いいたします」