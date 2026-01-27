連立の枠組みが変更され、戦いの構図が大きく変わった今回の衆院選。

各地の選挙区ではこれまでの敵と味方が入れ替わる中、候補者らが様々な争点を巡って訴えを響かせた。

山口２区には、安倍晋三元首相のおいで３選を目指す自民党前議員の岸信千世候補と、民主党政権で法相を務めた中道改革連合前議員の平岡秀夫候補が立候補を届け出た。２０２３年の旧山口２区補欠選挙を含め３度目の一騎打ちとなる見込みだが、立憲民主党と公明党が中道改革を結成したことで状況が一変した。

「今回も厳しい選挙になる。皆さまの力で国政に押し上げてもらえるよう、お願い申し上げる」。自民の岸候補は山口県岩国市で開いた出陣式で、そう訴えた。

２４年の前回選で公明の推薦を受け、１７２４票差で平岡候補に競り勝った。ただ、今回は公明山口県本部が平岡候補の支援を表明し、陣営は危機感を強める。「高市人気」を追い風にしたく、首相らの来援を要請している。

岸候補の演説を聞いた同市の団体職員の男性（８０）は「強い経済政策や人口減少対策を高市首相と一緒になって進めてほしい」と語った。

中道改革の平岡候補も同市で出陣式に臨み、「２区が変われば日本の政治が変わる。死に物狂いの戦いをした方が勝つ」と意気込んだ。

００年に初当選し、７選を目指す平岡候補。この間、県内では自公政権で長く選挙協力が続いてきただけに、陣営幹部は「公明票だけを頼りにはできない。１票ずつ積み上げるしかない」と気を引き締める。

出陣式に参加した同市の不動産業の男性（７２）は、「『政治とカネ』などの問題は解決していない。ここで勝てば全国的な象徴になる」と語った。