¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤ÎºÛÈ½¤Ë½÷À¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤¬ºÆ¤Ó»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡¡¹âÅùË¡±¡¸øÈ½¤Ç²¦»Ò¤Î¸åÊý¤Ë¿Ø¼è¤ë
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¤Î²¦Î©ºÛÈ½½ê¤ÇÀè½µ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î¹âÅùË¡±¡¸øÈ½¤Ç¡¢²¦»Ò¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷À¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤¬¡¢²¦»Ò¤Î¿ô¥á¡¼¥È¥ë¸åÊý¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£±Ñ»æ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤¬£²£¶Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤ÏÀè½µ¤Ë¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë»æ¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ô¸µ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥º¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡Ê£Á£Î£Ì¡Ë¤È¤ÎºÛÈ½¤Ë½ÐÄî¤·¤Æ¡¢£²£±Æü¤Ë¤Ï¾Ú¸ÀÂæ¤Ë¤âÎ©¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä½÷À¤¬¸½¤ì¤¿¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î»äÀß·ÙÈ÷°÷¤Ï¡¢¤³¤Î½÷À¤¬¡¢²¦¼¼¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯Ì±´ÖÄµÊóµ¡´Ø¤¬ºîÀ®¤·¤¿Í×Ãí°Õ¿ÍÊª¥ê¥¹¥È¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î½÷À¤¬²áµî¤Ë¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î¼þ°Ï¤Ë²¿ÅÙ¤â¸½¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾ðÊó¶Ú¤Ï¡ÖÈà¤é¡Ê»äÀß·ÙÈ÷°÷¡Ë¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤Ï·Ù»¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ï¸ø¶¦¤Î·úÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤Ë¤Ï¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¡ÖÈà¡Ê¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¡Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¾ï¤Ë¼«¿È¤Î°ÂÁ´¾õ¶·¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÏÍýÁÛÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤È¤µ¤ì¤ë½÷À¤ÏÀº¿ÀÅª¤ÊÌäÂê¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯£¹·î¤Ë¤Ï¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬¡Ö¥¦¥§¥ë¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¡¢¥í¥ó¥É¥óÃæ¿´Éô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë£²£°Ê¬°Ê¾å¤â±£¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë²¦»Ò¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤Î»ö·ï¤Î£²Æü¸å¤Ë¤Ï¡¢Æ±½÷À¤¬¥í¥ó¥É¥óÀ¾Éô¤ÎÇúÈ¯½ý³²¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç²¦»Ò¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼£°ÂÅö¶É¶Ú¤¬³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö·ï¤Ï¡¢£±£²·î¤ËÆâÌ³¾Ê¤¬Ì¿¤¸¤¿¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¶¼°Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÑÂ³Åª¤ÊÄ´ºº¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»ÒÉ×ºÊ¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤Ë²¦¼¼¤Î¸øÌ³¤òÂà¤¤¤¿¸å¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ë±Ñ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÊÝ¸î¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¼õ¤±Æþ¤ìÆñ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÌ³¾Ê¤Ï£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë±Ñ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë²¦»Ò¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¸«Ä¾¤·¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬¹ñÈñ¤Ë¤è¤ë¼«Æ°Åª¤ÊÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤ë¸¢Íø¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÆâÌ³¾Ê¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿Ë¡ÄîÆ®Áè¤ËÇÔÁÊ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£²ó¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¸«Ä¾¤·¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÂç¤ÊÅ¾´¹¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£¥ê¥¹¥¯´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÏÅ°ÄìÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ëÏÀ¤Ï²¦¼¼¤ª¤è¤Ó£Ö£É£Ð¼¹¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ò£á£ö£å£ã¡Ë¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤ë¡£±Ñ¹ñÂÚºßÃæ¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î¼«Æ°Åª¤ÊÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë·èÄê¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£