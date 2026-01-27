せ、1,900円だってーーーッ！？【ワークマン】40・50代のスタメン候補♡「優秀パンツ」

楽だけどきちんと見えるパンツがほしいと思ったら、実は【ワークマン】も狙い目。きれいめコーデにもなじむ「優秀パンツ」が豊富に揃っています。中でも編集部が注目したのは、センタープレスやピンタック入りで美脚見えしそうなアイテム。オンオフ対応できるのに毎日気負わずはけそうなパンツは、40代・50代のスタメン候補になりそうです。1,900円という嬉しいプライスにも注目！

プチプラとは思えないきれい見えシルエット

【ワークマン】「レディースシーンレスタックパンツ」\1,900（税込）

タック入りで腰まわりにほどよいゆとりがありながら、センタープレスで縦ラインを強調して美脚見えが狙えるパンツ。オフィスコーデにも使えるきれいめデザインながら、ウエストゴム仕様で楽に穿けそうなのが嬉しいポイント。洗濯後シワになりにくいイージーケア仕様や防汚機能付きと、機能面での魅力も詰まった優秀アイテムです。

スエード調素材が高見え！

【ワークマン】「レディーススエードライクフレアパンツ」\1,900（税込）

スエード調素材を使用した、ややゆったりシルエットのワイドパンツ。ピンタックデザインがスッキリ見えを後押ししてくれるから、大人のカジュアルコーデにぴったり。ストレッチ素材 ＆ 撥水加工付きとデイリーに頼りになるポイントを備えてこの値段なら、複数買いもアリかも。カラーは全4色展開です。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。