パートナーシップ制度を採用する自治体は増えたが…｢東京都新宿2丁目｣で生きる同性愛者たちの本音

｢世界最大のゲイタウン｣で得た新たな気づき

２丁目でバー「ＯＮＯ」を経営する小野真幸さん（42）は、17歳で名古屋の実家を家出して以来、この街に住み着いている。店の客層は女性が６割、ストレートが３割、ゲイが１割。女性客は勤務終わりの風俗嬢やキャバ嬢が多かったが、ＯＬや大学生などの割合が増えたと感じているという。

小野さんはもともと女性が好きだった。学生時代に女性との交際経験もあるが、上京後、家も職歴もなかった小野さんを世話してくれた男性がゲイだった。彼に好意を抱くようになった小野さんを受け入れてくれたのがこの街、２丁目だった。

「浮気や、一夜限りの関係が比較的多いのも界隈の特徴だ」と小野さんは言う。パートナーシップ制度を採用する自治体は増えたものの、結婚のように法的に特定の相手を縛る力が弱いことが、浮気が多い理由と考えているという。

「５年付き合った20歳下の彼氏がいました。彼はオックスフォードの大学院に研究者として進むことが決まっていて、『同性婚が認められるイギリスで結婚しよう』とプロポーズをしてくれた。『俺が養う』と言ってくれたけど、今の生活を捨てきれなかった。

彼は若いから気が変わるのが怖かったし、相手に依存した惨めな生活をしたくなかったから求婚を断りました。しばらくして、彼から結婚式の招待状が来た時はショックでしたね」

８年前から２丁目に通っているアンナさん（仮名・40代）は、２児の母であり、バイセクシャルを自認している。夫は財閥系の大手商社の海外支店長を務めるエリートだったが、鍼灸師の女性を好きになり、離婚した。シングルマザーとして子育てに励むアンナさんが通うのは、もっぱらゲイバーである。

「レズビアンバーに通った時期もありましたが、マイノリティであることに対するお客さんたちの感覚が私には合わなかった。私は、女性を好きになることを悲観的に考えていません。だから、自分の性的指向を隠さず、底抜けに明るく飲めるゲイバーが好きなんです」

「同性愛者であること」と「カミングアウト」についての悩み

「ウリ専」と呼ばれる、男娼の世界も変わった。かつて２丁目に隣接する公園に夜な夜な「立ちんぼ」が大挙して押し寄せていたが、現在は閉鎖された。買春を目的としたバーも、今では数軒ほどしか存在しない。ハッテン場か風俗店が、性欲を満たす主な手段となっている。

大学生の直哉と、社会人１年目の浩二（共に仮名）はナンバーワン、上位ランカーの超売れっ子として「ウリ専」で働いた過去を持つ。授業料の支払い、遊興費を稼ぐのが目的だった。直哉が言う。

「私はバニラセックス（挿入をしないセックス）オンリー。女性が働く風俗よりも単価が安くて、60分で1万3000円ほどが相場です。最も稼げた月で75万円ほど。

セックスがしたいというより、自分の性嗜好を理解する話し相手を求めている人が多かったですね。社会的な立場が高い人ほどそうでした。学費が貯まったので半年ほどで辞めましたが、嫌な思いをしたことはほとんどなかった」

同性愛者であることをカミングアウトできず苦しんできた浩二は、「ウリ専」で働いた２年間である気づきを得た。

「ウリ専で出会う人たちの多くが、同性愛者であることをアイデンティティとして受け入れていた。その姿を見て、ゲイであることを隠している自分こそ、実は潜在的にゲイを差別していた、と気づけた。ウリ専で働いたことを機に、周囲の目を必要以上に気にして生きてきたこれまでの自分が馬鹿らしくなりました」

開かれていく街には摩擦が生まれ、それはやがて文化と呼ばれるものに成熟してゆく。同時に、長い歳月をかけて育まれたこの街にしかない人との繋がりや物語も、今なお存在していた。

『FRIDAY』2026年1月30日・2月6日合併号より

取材・文：栗田 シメイ（ノンフィクションライター）