ミラノ五輪スノーボード男子ハーフパイプ代表、平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）の真髄に迫る公式ドキュメンタリー「ＡＹＵＭＵ」(https://www.youtube.com/@ayumuhirano_documentary)が２７日、ＹｏｕＴｕｂｅで公開された。株式会社 L・S カンパニーが制作し、映像制作会社「株式会社スプーン」が全面協力。公式 TikTok アカウントや公式 Instagram アカウントをはじめとするプラットフォーム、ショート動画は２８日から順次公開される。

これまで数多くの映像作品を手掛けてきた映像監督・石田悠介氏を迎え、国内外で密着撮影を重ねた。競技はもちろん、平野歩夢が日々、自分と向き合いながら積み重ねてきた歩みを記録している。

• ドキュメンタリータイトル:「AYUMU」

• 公式 SNS アカウント:

・ YouTube(https://www.youtube.com/@ayumuhirano_documentary)

・ Instagram(https://www.instagram.com/ayumuhirano_documentary/)

・ TikTok(https://www.tiktok.com/@ayumuhirano_documentary)

■平野歩夢 コメント

日常や、自分自身と向き合い続ける姿を、長期間にわたり記録して頂きました。スノーボードだけではなく、どんなことを考えながら日々を過ごしているのか、家族とどのように成長してきたかを含めて見て頂けると思います。観てくれた皆さんが、少しでも感じるものがあると嬉しいです。

◆平野歩夢

1998 年 11 月 29 日生まれ。新潟県村上市出身。15 歳で出場したソチ冬季五輪(2014 年)で銀メダルを獲得し、

冬季五輪の日本代表として史上最年少メダリストに輝く。平昌冬季五輪(2018 年)で 2 大会連続銀メダルを獲得。

2018 年秋からは前人未到のスノーボードとスケートボードの二刀流に挑む。東京夏季五輪(2021 年)スケートボード

日本代表。北京冬季五輪(2022 年)で日本代表スノーボード選手として初の金メダルを獲得。2022 年 4 月に紫綬

褒章受章。

◆石田悠介 2006 年米シアトルで映画を学ぶ。 国内外の CM・MV・ファッションムービーから映画まで多岐にわたる映像を監督。主な作品は RADWIMPS「そっけない」MV、nowness asia「+new documents」、江之浦測候所にて開催されたクリスチャン・マークレー(作曲家、視覚芸 術家)によるイベントの記録映像など。