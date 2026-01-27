◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級３位・岩田翔吉▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級１１位・飯村樹輝弥▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＯ世界フライ級１１位・飯村樹輝弥（２８）＝角海老宝石＝が、３月１５日に横浜ＢＵＮＴＡＩでＷＢＯ世界同級王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国＝に挑戦することが２７日、発表された。

飯村は昨年１２月１７日にオラスクアガに挑戦する予定だったが、肋骨を負傷したため辞退。仕切り直しの世界初挑戦となる。オラスクアガは同日、飯村の代役挑戦者となった桑原拓（大橋）を４回ＴＫＯで下し、４度目の防衛に成功した。

都内で会見した飯村は「昨年１２月に本来やるべきだったタイトルマッチがなくなってしまって、すぐにチャンスをいただけたことに感謝している。ケガ自体は完璧に治って、今もいい練習ができている」と体調万全を強調。オラスクアガを「（桑原戦は）オラスクアガ選手の強さが目立った試合だったし、パンチがある。京口（紘人）選手との試合を見てもパンチだけでなく判定で勝ち切るうまさがある。ボクシングの幅があるなと改めて思った」と評価し、「強さ、うまさがあるのは分かっている。一日一日を大切に、心技体を万全に整えて臨む。挑戦者なんでアタックしていくだけ」と決意を述べた。

東洋太平洋同級王者の飯村は、プロ１１戦目での世界初挑戦となる。２１年１月にプロデビュー。２３年７月に永田丈晶（協栄）を２―０の判定で下して日本同級王座を獲得し３度防衛。２５年１月、東洋太平洋同級王座決定戦を制して王座を獲得すると、同年５月にエスネス・ドミンゴ（フィリピン）を３―０の判定で下して初防衛に成功した。

オラスクアガは２３年４月にＷＢＡ＆ＷＢＣ世界ライトフライ級統一王者・寺地拳四朗（ＢＭＢ）に挑むも９回ＴＫＯ負け。２４年７月のＷＢＯ世界フライ級王座決定戦で加納陸（大成）を３回ＫＯで下して王座を獲得した。

オンラインで会見に参加したオラスクアガは「またこのように短いスパンで日本に戻ってこられること感謝している。いつでも試合ができる状態だ」とコメント。飯村の印象について「試合をいくつか見たことがある。軸足をしっかり使い、カウンターも上手でエキサイティングな選手」と話し、「この試合で５回目の防衛を果たせばＷＢＯのリングを獲得することができる。これからもチャンピオンであり続ける思いを強く持っている」とＷＢＯ王座を５度防衛した王者に贈られる記念リング獲得に意欲。日本のファンへ「今回もエキサイティングな試合を見せられるようにする。自分自身も試合ができることにワクワクしている。楽しみにしてください」とメッセージを送った。

戦績はオラスクアガが１１勝（８ＫＯ）１敗、飯村が９勝（２ＫＯ）１敗。

◆飯村 樹輝弥（いいむら・じゅきや）１９９８年１月７日、東京・江戸川区生まれ。小学５年でボクシングを始める。日大では主将を務め、２０１８年国体フライ級準優勝。アマチュア戦績は６８勝１３敗。２１年１月にプロデビュー。２３年７月、日本同級王座を獲得し３度防衛。２５年１月に東洋太平洋同級王座を獲得。身長１６４センチの右ボクサーファイター。