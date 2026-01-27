『日プ新世界』練習生6人公開 コンセプトポスターに反響「ビジュつよっ」「美男ばかり」
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の公式サイトが27日に更新され、練習生のコンセプトポスターが公開された。
【写真あり】「ビジュつよっ」「美男ばかり」『日プ新世界』練習生6人
サイト内や公式Xでは、6枚のコンセプトポスターを掲載。各練習生は、灰色の制服に身を包んでいる。
“国民プロデューサー”からは「日プ新世界ええやんすぎる」「ビジュつよっ」「美男ばかりでびびってる」「すでに垢抜けすぎでは」「みんなかっこいい！」といった反響が寄せられている。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、視聴者である“国民プロデューサー”の投票によってデビューメンバーが決まる。
7月の開催発表以来、大きな注目を集めている今回のプロジェクトは、「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。
今回は、Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。グローバル投票も可能となり、国民プロデューサー&SEKAI プロデューサーをはじめとする全世界の視聴者と共に、新たなグローバルボーイズグループの誕生を目指す。
