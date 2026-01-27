マツコ・デラックス、ついにNetflixに降臨 オークション番組で世界へ
タレントのマツコ・デラックスが、動画配信サービス「Netflix」と初タッグを組んだ新番組『ブラックオークション 〜禁断の入札〜』が、2026年に世界独占配信されることが発表された。
【写真】まだまだキレキレ！『夜ふかし』でトークするマツコ
本作は、マツコ自身が“主宰”する“禁断のオークション番組”。選ばれし者だけが落札者として招かれる、地下空間に突如現れる秘密の社交場を舞台に、謎に包まれた唯一無二のオークションが繰り広げられるという。
マツコは数多くの地上波レギュラー番組で活躍し、「好きな司会者ランキング」5連覇を達成して殿堂入り（2024年時点）。幅広い話題への深い知識と、独自の視点から繰り出されるトークで、長年にわたり視聴者の共感を集めてきた。そのマツコがNetflixでどのような“主宰者”として登場するのか。詳細はまだベールに包まれており、続報が待たれる。
プロデュースおよび構成を手がけるのは桜井慎一。エグゼクティブ・プロデューサーは太田大（Netflix）、プロデューサーは中山準士、総合演出は高橋敬治が担当。制作プロダクションは株式会社いまじん、製作はNetflixが務める。
